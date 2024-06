Ile Maurice: Hausse des dépenses des ménages - Le porte-monnaie saigne !

● «Nous entrerons dans une spirale où l'augmentation des revenus, des pensions et des salaires entraînera une augmentation des prix après quelques mois»

Une augmentation de 45,6 % dans les dépenses mensuelles moyennes de consommation des ménages, passant de Rs 28 750 en 2017 à Rs 41 870 en 2023. C'est ce qu'affiche le Household Budget Survey de 2023 et publié récemment. Les augmentations les plus importantes des dépenses mensuelles moyennes des ménages ont été enregistrées dans les domaines de la santé : 88,1 %, des transports : 56,7 %, et de l'alimentation et des boissons non alcoolisées : 46,4 %.

Selon le gouvernement, avec les mesures budgétaires 2024-2025, telles que les allocations, les augmentations de pensions et les subventions, les revenus des ménages vont s'améliorer, assurant ainsi un soulagement. Mais cela sera-t-il suffisant ? Revenons sur la cause de cette augmentation de 45,6 % des dépenses des ménages entre 2017 et 2023. Eric Ng Ping Cheun, économiste, met en exergue la période de six ans, soit donc de 2017 à 2023. Il relève que c'est l'inflation : les dépenses ont augmenté en valeur monétaire, ce qui ne signifie pas qu'elles ont augmenté en volume, car les prix des produits ont augmenté.

La population a-telle pu soutenir cette augmentation ? Selon les mêmes statistiques, en 2017, les ménages gagnaient en moyenne Rs 36 803 par mois, tandis qu'en 2023, ce chiffre est monté à Rs 55 600. «On dit que parallèlement, les revenus ont aussi augmenté, et ce, beaucoup plus que les dépenses. Mais tous ces chiffres sont des moyennes. Pour moi, une moyenne ne signifie pas grand-chose car il existe des inégalités de revenus. Une moyenne ne reflète pas le Mauricien représentatif. Elle ne reflète pas la réalité», soutient notre intervenant. Rappelons que les diverses associations de consommateurs n'ont ces- sé de dénoncer l'impact croissant du coût de la vie, la dévaluation de la roupie, rendant difficile la fin de mois pour de nombreux ménages.

%

Pour sa part, l'économiste estime qu'en partie, le Covid-19 a causé la hausse des prix au niveau international en perturbant les chaînes d'approvisionnement. Mais il souligne aussi que la Banque de Maurice, avec sa politique de dépréciation de la roupie et de création monétaire, contribue également à l'inflation. Les nouvelles mesures budgétaires sociales vont-elles réellement soulager les consommateurs ?

Selon Eric Ng Ping Cheun, dans l'immédiat, les soutiens annoncés dans le Budget seront certes un soulagement car les gens auront plus d'argent. Mais une fois que les consommateurs commenceront à dépenser cet argent et que celui-ci circulera dans l'économie, il est certain que cela poussera les prix à la hausse. «Nous entrerons dans une spirale où l'augmentation des revenus, des pensions et des salaires entraînera une augmentation des prix après quelques mois. Ensuite, les revenus devront être ré-augmentés, ce qui nous fera entrer dans une spirale infernale des prix et des revenus.»

D'ajouter : «D'une certaine façon, dans une période exceptionnelle comme celle du Covid-19 où l'inflation est vraiment forte, nous pouvons aider ceux qui sont au bas de l'échelle. Cependant, il faut mieux cibler les aides sociales, sinon on injecte de l'argent dans l'économie et cela augmente l'inflation. D'ici trois mois, on retrouvera la relance de l'inflation. D'ici la fin de l'année, elle sera supérieure de plus de 5 % à ce que prévoit la Banque de Maurice.» Dans un tel contexte, l'économiste affirme qu'il est nécessaire de combattre l'inflation elle-même en amont par la politique monétaire. «Il faut une roupie plus stable. Encore faut-il que la Banque de Maurice ait les moyens pour stabiliser la roupie.»

Suttyhudeo Tengur, président de l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs, observe que les consommateurs continueront à marcher sur la corde raide.

Il rappelle la hausse du prix du fret des marchandises. «Les prix augmenteront rapidement. Ces mesures sociales sont une petite lumière au bout du tunnel, mais elles ne reflètent pas la réalité et ne soulageront pas vraiment. Bien que les mesures sociales offrent un espoir, elles ne régleront pas réellement la situation. Pour faire face à cette réalité, surtout avec une classe moyenne de plus en plus restreinte, il est crucial que les consommateurs soient vigilants et gèrent leurs dépenses judicieusement.»

Comprendre l'inflation : causes, conséquences et mesures

L'inflation est un terme économique désignant la hausse générale des prix des biens et services dans une économie sur une période donnée. Lorsque le niveau général des prix augmente, chaque unité de monnaie permet d'acheter moins de biens et de services. Par conséquent, l'inflation reflète une diminution du pouvoir d'achat de la monnaie.

Causes de l'inflation

L'inflation peut être causée par plusieurs facteurs, souvent classés en trois grandes catégories : l'inflation par la demande, l'inflation par les coûts et l'inflation par la création monétaire.

Inflation par la demande

Elle se produit lorsque la demande globale pour des biens et des services dans une économie dépasse l'offre globale. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande pousse les prix à la hausse. Une augmentation de la demande peut être due à divers facteurs, tels que la hausse des revenus des ménages, des politiques fiscales expansionnistes ou une augmentation des dépenses publiques.

Inflation par les coûts

Elle survient lorsque les coûts de production augmentent, poussant les entreprises à augmenter leurs prix pour maintenir leurs marges bénéficiaires. Ces coûts peuvent inclure les salaires, le prix des matières premières, l'énergie ou les taxes. Par exemple, une hausse significative du prix du pétrole peut entraîner une augmentation des coûts de production pour de nombreux biens et services, ce qui peut se traduire par une inflation générale.

Inflation par la création monétaire

Elle se produit lorsque l'offre de monnaie dans une économie augmente plus rapidement que la production économique. Si la Banque centrale d'un pays imprime trop d'argent ou maintient des taux d'intérêt très bas pendant une période prolongée, cela peut entraîner une inflation. Cette augmentation de la masse monétaire réduit la valeur de chaque unité de monnaie, ce qui se traduit par une hausse des prix.

Conséquences de l'inflation

L'inflation peut avoir des effets variés sur l'économie et les individus. Si une inflation modérée est souvent considérée comme signe de croissance économique, une inflation excessive ou hyperinflation peut avoir des conséquences négatives.

Perte de pouvoir d'achat

L'effet le plus direct de l'inflation est la diminution du pouvoir d'achat. Lorsque les prix augmentent, les consommateurs peuvent acheter moins de biens et de services avec le même montant d'argent.

Distorsions économiques

L'inflation peut créer des incertitudes économiques, rendant difficile pour les entreprises et les ménages de planifier à long terme. Elle peut également entraîner une allocation inefficace des ressources, les investisseurs cherchant à protéger leurs actifs contre l'inflation plutôt qu'à investir dans des projets productifs.

Impact sur les taux d'intérêt

Les banques centrales peuvent augmenter les taux d'intérêt pour contrôler une inflation excessive. Des taux d'intérêt plus élevés peuvent réduire l'investissement et la consommation, freinant ainsi la croissance économique.

Redistribution des revenus

L'inflation peut bénéficier aux débiteurs (qui remboursent leurs dettes avec une monnaie dévaluée) au détriment des créanciers. Elle peut aussi nuire aux personnes à revenu fixe, comme les retraités, dont les revenus ne suivent pas l'augmentation des prix. *

Mesures pour contrôler l'inflation

Pour gérer l'inflation, les gouvernements et les banques centrales utilisent plusieurs outils de politique économique :

Politique monétaire :

La Banque centrale peut ajuster les taux d'intérêt et contrôler l'offre de monnaie. En augmentant les taux d'intérêt, elle peut réduire l'emprunt et la consommation, freinant ainsi l'inflation. Inversement, en réduisant les taux d'intérêt, elle peut stimuler la demande dans l'économie.

Politique budgétaire

Le gouvernement peut ajuster ses dépenses et ses impôts pour influencer l'économie. Par exemple, en réduisant les dépenses publiques ou en augmentant les impôts, le gouvernement peut diminuer la demande globale, ce qui peut aider à contrôler l'inflation.

Contrôle des prix et des salaires

Bien que moins couramment utilisé, le gouvernement peut imposer des contrôles sur les prix et les salaires pour freiner l'inflation. Cependant, ces mesures peuvent conduire à des pénuries et à des distorsions économiques.