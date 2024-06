Algérie: Tipasa - Sortie de 12 promotions d'officiers de l'école supérieure des transmissions de Koléa

TIPASA — Une cérémonie de sortie de 12 promotions d'officiers ayant bénéficié d'une formation militaire de haut niveau, dont la 2e promotion des techniques avancées du traitement des transmissions, a été abritée dimanche par l'Ecole supérieure des transmissions Adelhafidh-Boussouf de Koléa (Tipasa).

La sortie de promotion a été présidée par le Chef du Département transmissions, systèmes de commandement-contrôle au ministère de la Défense nationale (MDN), le Général Youcef Nabil Titouche, en présence de cadres supérieurs de l'Armée nationale populaire (ANP), de membres de la famille révolutionnaire et de familles des élèves diplômés.

Les promotions sortantes, englobant des officiers de pays frères et amis et baptisées du nom du Chahid de la guerre de libération nationale Abdelkader Benaouda Zouaoui, se composent de la 35e et 17e promotions des officiers de commandement et état majors en transmissions et systèmes de renseignement et guerre électronique, les 87e, 34e et 15e promotions d'officiers de maitrise en "transmission et systèmes de renseignement", "guerre électronique" et "systèmes d'information et commandement", et la 27e promotion des officiers d'application des transports militaires, entre autres.

En formation universitaire, l'Ecole a vu la sortie de la 2e promotion d'officiers des techniques avancées du traitement des transmissions, la 8e d'élèves-officiers actifs détenteurs de Master spécialité électronique et systèmes de communications, la 5e Master -2 spécialité des systèmes de renseignements, et la 14e promotion englobant diverses spécialités.

Après un passage en revue des promotion sortantes par le Général Youcef Nabil Titouche, le commandant de l'Ecole supérieure des transmissions de Koléa, le Général Farid Benhadid a souligné dans son allocution à l'occasion, l'attachement de cet établissement militaire à la "formation de cadres militaires de haut niveau au diapason des développement en cours à l'échelle mondiale en matière de transmission, de guerre électronique et de systèmes informatiques".

Suite à quoi, le général Titouche a procédé, en compagnie de cadres de l'ANP, à la remise des grades et diplômes aux majors de chaque promotion, avant la prestation de serment puis la passation de l'emblème national aux promotions entrantes.

La cérémonie, marquée par la présence des familles des élèves diplômés, a aussi donné lieu à la tenue d'une exposition sur le bilan des activités de cet établissement de formation militaire, ainsi que de projets réalisés par ses élèves dans différentes spécialités militaires.

La famille du Chahid Abdelkader Benaouda Zouaoui a, aussi, été honorée à cette occasion.

Natif de Koléa, le Chahid Abdelkader Benaouda a rejoint la révolution, en 1957, dans les maquis de la wilaya historique IV. Il est tombé au champ d'honneur le 6 mai 1958 suite à un accrochage avec l'ennemi français au centre ville de Koléa.