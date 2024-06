Algérie: Khenchela - Ouverture du 12ème Festival national du théâtre pour enfant

KHENCHELA — La 12ème édition du Festival national du théâtre pour enfant s'est ouverte dimanche à la maison de la culture Ali-Souaïhi de Khenchela avec la participation de 12 troupes théâtrales représentant 11 wilayas.

Mme Nadia Cheriet, conseillère chargée des études au ministère de la Culture et des Arts, le wali de Khenchela,Youcef Mahiout et le directeur local de la culture et des arts, Mohamed Alouani, ont présidé l'ouverture de cette édition qui se poursuivra jusqu'au 27 juin.

Dans son allocution prononcée au nom de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, Mme Cheriet a appelé les artistes présents "à conjuguer les efforts au service de la promotion du théâtre pour enfant qui vise à consolider le sens de l'appartenance et la citoyenneté chez les générations montantes".

Elle a également affirmé le soutien du ministère de tutelle à toutes les manifestations qui s'intéressent à l'enfant et assurent une production abondante stimulant l'imagination de l'enfant et sa curiosité et semant l'amour pour le théâtre chez cette jeune catégorie de la société.

De son côté, Tarek Achba, commissaire du Festival placé cette année sous le thème "les enfants de la cause, tragédie de la résistance et de l'espoir", a indiqué que l'actuelle édition met en lice quatre jours durant 12 troupes qui rivaliseront pour la Boucle d'or du Festival dont le jury est constitué d'artistes et universitaires spécialisés en théâtre.

Les pièces lancées dans cette compétition sont "Le violoniste" de l'association Besmat El Waiam d'Ain Defla, "Le compagnon d'un héros en carton" de l'association des activités de jeunes de Mascara, "El Merkouma" du théâtre nationale Mahieddine Bachtarzi, "Mouhima Merikhia" du théâtre régional de Constantine, "Moghamarat Abkari" de l'association Zahra pour les arts théâtraux d'Annaba et "El Assifa Echamsia" du théâtre régional de Guelma.

Participent également à cette édition les pièces "Madinat El Alwane" de l'association des activités de jeunes de Kaïs (Khenchela), "Madinat El Malahi" de l'association Anouar Rouiba pour la culture et les arts d'Alger, "Djeha fi Zohal" du théâtre régional de Batna, "Babahoum" de l'association Derb El Mawahib de Tiaret, "Ferdous" du théâtre régional de Tizi Ouzou et "El Ghaba El Adjiba" de l'association des arts dramatiques du théâtre de Skikda.

Dans le cadre de la convention "le théâtre au sein de l'université", un prix spécial au nom de l'ex ministre de l'Enseignement Supérieur Dr. Abdelhak Rafik Brerhi a été institué pour récompenser le meilleur texte de pièce écrit par des étudiants, selon les organisateurs qui ont précisé que 14 étudiants de plusieurs universités rivalisent pour ce prix.

En marge du Festival, un séminaire sera organisé à la salle des conférences de la bibliothèque principale de lecture publique de Khenchela sur "le rôle du théâtre dans l'enracinement des valeurs nationales chez l'enfant" avec la participation de chercheurs et dramaturges outre des ateliers de formation au théâtre de marionnettes et la chorégraphie encadrés par les artistes Kada Benchemissa et Toufik Kara.

La cérémonie d'ouverture du Festival a été marquée par un hommage pour l'invité d'honneur de cette édition le comédien Hamza Feghouli connu sous le surnom "Mma Messaouda" qui a exprimé sa grande joie pour cette distinction et sa présence dans cette wilaya combattante souhaitant le succès pour les troupes participantes.