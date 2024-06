Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés se rapportant à plusieurs secteurs, indique un communiqué du Conseil, dont voici la traduction APS:

"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif à la protection des personnes à besoins spécifiques et à des exposés liés, entre autres, au projet d'interconnexion des réseaux électriques du Nord et du Sud du pays, à la campagne Moisson-battage pour l'année 2024, aux mesures prises pour la modernisation des systèmes de paiement électronique et mobile, ainsi qu'au projet de réalisation d'un Centre hospitalo-universitaire dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Après présentation par le Premier ministre de l'activité du Gouvernement pour les deux dernières semaines et suite aux interventions de Messieurs les ministres relatives au projet de loi et aux différents exposés, Monsieur le président de la République a donné les instructions et orientations suivantes:

1- Concernant la campagne Moisson-battage pour l'année 2024:

A l'issue de l'exposé du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui souligne que l'Algérie a assuré 1,2 milliard de dollars au profit du Trésor, du fait de la production abondante de blé dur réalisée cette année, laquelle a permis à l'Algérie de se rapprocher de l'autosuffisance totale, Monsieur le Président a ordonné de fixer un objectif stratégique, à même d'augmenter les surfaces cultivées dans notre grand Sud à 500.000 hectares, notamment avec l'investissement de l'Etat frère du Qatar sur 117.000 hectares et celui de l'Italie sur 36.000 hectares, outre les investissements nationaux sur 120.000 hectares.

- Monsieur le Président a souligné que l'autosuffisance totale est désormais à portée de main, grâce à notre production à hauteur de 80% de blé dur, étant une tradition de production et de consommation algérienne et compte tenu de sa disponibilité en petites quantités sur les marchés internationaux par rapport au blé tendre.

- Le Président de la République a ordonné la production de grains de maïs et interdit sa récolte avant maturité complète.

- Monsieur le Président de la République a instruit le ministre de l'Agriculture à l'effet d'associer les agriculteurs à l'opération de sensibilisation, en vue d'améliorer la productivité par hectare, laquelle ne doit pas être inférieure à 55 quintaux/hectare dans les régions du Sud, connues pour les moyens considérables dont elles disposent, notamment en termes d'eau et d'électricité.

2- Concernant la réalisation d'un Centre hospitalo-universitaire à Tizi-Ouzou:

Le Conseil des ministres a donné son aval pour conclure un marché de

gré-à-gré entre le groupe Cosider et le ministère de l'Habitat, représenté par la Direction locale des équipements publics, pour le lancement des travaux après parachèvement de toutes les études afin de réaliser cette structure d'une capacité de 500 lits, au profit des habitants de la wilaya de Tizi-Ouzou.

3- S'agissant du projet d'interconnexion des réseaux électriques du Nord et du Sud du pays:

- Le Président de la République a ordonné d'approfondir les études sur ce projet, en tenant compte des points suivants :

- La réalisation doit se faire en plusieurs étapes et selon les priorités.

- Examiner la possibilité de renforcer le réseau électrique à Béchar, Adrar, Ouargla et In Salah en attendant de le raccorder au Nord, au vu des besoins croissants enregistrés dans les régions du Sud en matière d'électricité, notamment en été, outre l'expansion des activités économiques dans le Grand Sud.

- Monsieur le président de la République a instruit le ministre de l'Energie d'adopter la technique d'enfouissement sous terre des lignes électriques au lieu des piliers, notamment au niveau des villes, en vue d'en renforcer la résilience face à l'impact de la nature et en réduire les pertes.

- Monsieur le président de la République a enjoint d'inclure à ce projet, un schéma d'approvisionnement en électricité des lignes ferroviaires devant être installées à travers différents projets dans notre Grand Sud, ainsi que des exploitations agricoles.

Le projet de loi relatif à la protection et à la promotion des personnes à besoins spécifiques a été approuvé, suivi de la présentation du rapport d'étape relatif à l'état d'avancement du processus de numérisation, outre un exposé conjoint sur les mesures prises en vue de la modernisation des systèmes de paiement électronique et mobile.

Orientation générales:

-Monsieur le président de la République a ordonné d'aplanir les obstacles administratifs qui empêchent de recruter la catégorie des jeunes dans les structures relevant des deux secteurs de la Jeunesse et des Sports dans les wilayas du Sud, en fonction des moyens et des dotations disponibles.

-Monsieur le Président a instruit le Gouvernement d'entamer les opérations de raccordement national des barrages, notamment les grands barrages, selon un calendrier bien défini.

-Monsieur le Président a réitéré ses orientations aux membres du Gouvernement à l'effet de suivre, rigoureusement, les préoccupations des citoyens et d'assurer un contact permanent avec eux.

-Monsieur le président de la République a ordonné aux responsables d'informer, à l'avance, les citoyens à travers les stations de radios locales, le cas échéant, de tout ce qui a trait à la maintenance ou à la réparation de toute perturbation technique d'approvisionnement de la population en différentes énergies".