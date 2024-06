Soudan: L'ACD et le PAM soutiennent des centres d'hébergement dans le sud de l'Al-Gezira

L'Organisation 'Addition pour les catastrophes et le développement' (ACD) et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont lancé dimanche une aide alimentaire pour les personnes touchées par la guerre en refuges, familles d'accueil et villages sûrs dans la localité du Sud d'Al-Gezira, en présence de M. Mahjoub Omar le directeur exécutif de la localité, qui a confirmé que la localité est sûre et stable.

Notamment les villages limitrophes avec l'État fédéré de Sennar, tout en appelant les organisations nationales et régionales à apporter leur soutien aux familles dans les centres d'hébergement, compte tenu des circonstances que traverse le pays et de l'approche de l'automne.

M. Moddasir Osman secrétaire général de l'Organisation ACD a déclaré que l'aide alimentaire fournie par le PAM en partenariat avec l'Organisation ACD cible un millier de familles dans des centres d'hébergement et des familles d'accueil, en plus des villages sûrs de la localité et que l'aide alimentaire comprend (de la farine et de l'huile) pendant deux mois, considéré comme la première phase et que le programme de soutien se poursuit jusqu'à la fin de l'année.