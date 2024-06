Cote d'Ivoire: Gestion des projets - Les acteurs veulent renforcer leur contribution au développement du pays

« Sans professionnels compétents pour diriger et gérer les projets, les idées ne peuvent pas devenir réalité. Les professionnels de projet sont les acteurs et les bâtisseurs de la transformation ».

En faisant cette déclaration au cours de sa visite en Côte d'Ivoire le 13 juin, Pierre Le Manh, président mondial du Project management institute (Pmi), la plus grande communauté de chefs de projet au monde, rappelait l'importance du rôle des gestionnaires des projets dans le développement des pays.

C'est justement pour permettre aux chefs de projet de jouir d'une plus grande considération en Côte d'Ivoire et motivé par sa vision de faire progresser la profession de gestion de projet, qu'il a effectué le déplacement depuis Philadelphie où se trouve le siège du Pmi mondial.

Accompagné dans cette mission par le président national du Pmi Côte d'Ivoire, Simon Adou, directeur de projet adjoint de la Cnps, Pierre Le Manh a rencontré plusieurs organisations et institutions de premier plan avec lesquelles le Pmi mondial a établi des partenariats stratégiques. Parmi ces entités : la Banque africaine de développement (Bad), le ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, le Bnetd, l'Ipnetp et le Fdfp.

« Ces rencontres visent à consolider nos relations existantes et à explorer de nouvelles opportunités de collaboration. Elles marquent aussi la volonté du Pmi de renforcer sa présence en Côte d'Ivoire et préparer les organisations et les individus à chaque étape de leur parcours professionnel à travailler plus intelligemment pour renforcer la réussite organisationnelle dans un environnement en perpétuel changement », a indiqué Pierre Le Manh.

Pour Simon Adou, président national du Pmi Côte d'Ivoire, « cette visite du président Pierre Le Manh et son conseil d'administration est une marque de reconnaissance de nos efforts et de notre engagement à promouvoir les meilleures pratiques en gestion de projet ».

Et d'ajouter : « c'est une source d'inspiration et de motivation pour tous les membres du Pmi Côte d'Ivoire. Leur présence souligne notre intégration au sein du réseau mondial du Pmi et renforce notre détermination à continuer à développer et à faire rayonner notre organisation. Cette visite est également perçue comme un signe de soutien envers les initiatives locales, ce qui peut stimuler davantage de projets et de collaborations fructueuses ».

A la suite de cette visite, le Pmi Côte d'Ivoire envisage plusieurs nouvelles perspectives prometteuses. Entre autres, le renforcement des partenariats avec les structures gouvernementales, structures privées et les universités pour promouvoir davantage la gestion de projet ; l'expansion du réseau avec l'objectif d'atteindre 1000 membres dans les prochaines années ; la formation et le renforcement des compétences des membres et l'élargissement des offres de service.

Le Pmi permet aux professionnels de projet du monde entier d'exceller dans les pratiques de gestion de projet grâce à une communauté mondiale croissante, au partage de connaissance et aux meilleures certifications de leur catégorie. Entraînant un changement positif dans les organisations et les communautés, les entreprises et la société du monde entier.