Cameroun: Le Mindef organise un concert des armées à l'occasion de la journée internationale de la musique

À l'occasion de la Fête Internationale de la musique qui se tient chaque 21 juin de l'année, le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense a créé depuis deux ans, un moment de célébrer cette journée avec la bonne musique jouée par les fanfares des armées et d'autres corps paramilitaires y compris l'Institut National de la Jeunesse et des Sport (INJS). Cette activité ouverte au grand public permet au peuple de se divertir avec les forces de défense et de sécurité en dansant ; en se divertissant, cela montre également le talent qu'a l'armée dans le domaine musical.

Pour cette deuxième année, Monsieur KOUMPA Issa, Secrétaire d'État auprès du Ministre de la Défense chargé des anciens combattants et des victimes de guerre au nom du Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense a présidé le concert de musique militaire ce 21 juin 2024 au palais des sports de Yaoundé au Cameroun, un public constitué de civils, de toutes les catégories des forces de sécurité et de défense venu de tous les coins de Yaoundé.

Un gigantesque concert aux sonorités du terroir ayant pour maître d'orchestre les fanfares de la musique principale des armées, la gendarmerie nationale, la sûreté nationale, la douane camerounaise, le corps des eaux et forêts, l'INJS a égayé le public. Les forces de défense et de sécurité aussi nombreux qu'elles sont ont fait le déplacement avec amis, familles et connaissances. Des moments inoubliables et festifs aux pas de danse très cadencés des hommes aux bérets.

Pendant plus de deux heures, toutes ces fanfares sont passées à tour de rôle pour démontrer leur dextérité devant les hautes autorités. La musique adoucit les moeurs, elle fait également vibrer, tous ces aspects ont été respectés. Le public en demandaient encore et encore mais il était temps que le Secrétaire d'État auprès du Ministre Délégué à la Présidence chargé des Anciens Combattants et Victimes de Guerre se retire avec les hautes autorités. En félicitant ces artistes, le représentant du MINDEF a remis des fauteuils roulants aux victimes de guerre. rendez-vous a été pris pour l'an prochain.