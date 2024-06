Angola: Tenue du premier forum d'investissements de Malanje

Malanje — Le gouvernement provincial de Malanje organise du 25 au 27 de ce mois, le 1er Forum pour attirer des investissements et des financements de projets, destiné aux entrepreneurs nationaux et étrangers pour gérer des entreprises dans la région et créer des revenus et des emplois.

L'événement servira également à stimuler le développement socio-économique de la province, à travers des initiatives d'entreprises privées.

Le forum rassemblera des entreprises et opérateurs de divers secteurs, y compris le tourisme, des provinces de Luanda, Cabinda, Cuanza-Norte, ainsi que des États-Unis d'Amérique, de l'Afrique du Sud, de France, du Portugal et du Brésil.

Parlant de l'événement, le vice-gouverneur provincial pour le secteur politique, économique et social, Franco Mufinda, a déclaré que le gouvernement provincial envisageait de créer des conditions pour favoriser le développement intégral de la province, d'où la tenue de ce Forum, qui permettra, entre autres aspects, faire connaître le potentiel local, en mettant l'accent sur l'agriculture, la pêche, l'élevage et l'exploitation minière, sans négliger les autres domaines qui contribuent à la promotion de l'économie.

Il a souligné le tourisme comme un secteur prioritaire à aborder lors de l'événement, et le gouvernement provincial vise à créer des conditions pour les étrangers et à explorer et rentabiliser plus de 80 points d'attraction.

Selon Franco Mufinda, la province de Malanje manque également d'investissements dans le secteur de la santé, notamment dans les domaines de l'imagerie médicale, de l'optométrie et des laboratoires. Il a donc appelé les entrepreneurs à investir dans ces domaines, pour contribuer à améliorer la prestation de services aux patients.

En ce qui concerne l'Éducation, il a fait savoir que la province a besoin d'investissements dans l'enseignement secondaire technique-professionnel et dans l'enseignement supérieur, visant à diversifier la formation du personnel, un aspect qui sera également présenté au monde des affaires lors du Forum.

Des ambassades, des chambres de commerce Angola/États-Unis d'Amérique, Angola/Chine, Angola/Russie et des banques commerciales participeront également à ce forum d'affaires.