Gabon: 'Selon les études de la FAO et de l'OIT, l'agriculture péri-urbaine présente une forte capacité de création d'emplois'

interview

Dans le cadre de notre engagement à explorer des solutions innovantes pour la résorption du chômage des jeunes au Gabon, nous avons le plaisir d'interviewer aujourd'hui Emmanuel Ombana, expert en Promotion Emplois-Jeunes Certifié OIT-FAO/Nations-Unies. Son initiative de formation spécialisée en agriculture péri-urbaine, axée sur les cultures maraîchères à court cycle, promet non seulement d'offrir des compétences modernes, mais aussi de créer des opportunités économiques significatives pour la jeunesse gabonaise. Découvrons comment cette initiative peut contribuer à atteindre les objectifs de développement socio-économique fixés par le gouvernement.

1. Pouvez-vous nous décrire brièvement l'initiative de formation agricole que vous proposez pour aider à résorber le chômage des jeunes au Gabon ?

Nous proposons une formation spéciale en agriculture péri-urbaine, axée sur les cultures maraîchères à court cycle comme le chou, le gombo, l'aubergine, le piment, la laitue, l'oignon, la tomate et l'amarante. Cette initiative vise à offrir des compétences modernes en agriculture tout en intégrant des technologies innovantes comme l'hydroponie et l'aquaponie.

2. Quelles sont les sources et les statistiques qui soutiennent cette initiative ?

Selon les études de la FAO et de l'OIT, l'agriculture péri-urbaine présente une forte capacité de création d'emplois. Les jeunes formés à ces techniques voient leur taux d'insertion professionnelle augmenter significativement, comme indiqué par plusieurs rapports internationaux et locaux.

3. Comment cette formation contribuera-t-elle à l'atteinte des objectifs de réduction du chômage fixés par le gouvernement ?

En enseignant des compétences adaptées au marché actuel et en intégrant des technologies avancées, nous visons à augmenter l'employabilité des jeunes. Notre formation est conçue pour répondre aux besoins du marché local et pour encourager l'entreprenariat agricole parmi les jeunes.

4. Quelles actions concrètes proposez-vous pour accompagner le Chef de l'État dans la mise en oeuvre de cette initiative ?

Nous proposons un partenariat avec les médias nationaux pour promouvoir cette formation, ainsi qu'un soutien logistique et financier pour la mise en place des infrastructures nécessaires. De plus, nous sommes prêts à collaborer étroitement avec les ministères concernés pour assurer une mise en oeuvre efficace et coordonnée.

5. Comment cette initiative s'aligne-t-elle avec les priorités et les politiques du gouvernement actuel ?

Cette initiative soutient la politique de développement agricole du gouvernement, en particulier dans le cadre de la transition vers une économie plus diversifiée et durable. Elle répond également aux objectifs de réduction du chômage des jeunes et de promotion de l'auto-emploi.

6. Quels sont les résultats attendus à court et à long terme de cette initiative pour les jeunes participants et pour l'économie nationale ?

À court terme, nous anticipons une augmentation significative des inscriptions et une amélioration de l'employabilité des jeunes. À long terme, cette initiative pourrait contribuer à renforcer la sécurité alimentaire, à réduire la dépendance aux importations agricoles et à dynamiser l'économie locale grâce à la création d'emplois durables.

7. Quels sont les défis potentiels que vous prévoyez rencontrer dans la mise en oeuvre de cette initiative et comment comptez-vous les surmonter ?

Nous anticipons des défis liés aux infrastructures, au financement et à la formation des formateurs. Pour y faire face, nous prévoyons un plan de gestion des risques détaillé et des partenariats solides avec le secteur privé et les organisations internationales pour mobiliser les ressources nécessaires.