Soudan: Réponse à la crise humanitaire au Soudan - Les Emirats arabes unis et la FAO signent un accord

Les Émirats Arabes Unis ont signé un accord majeur avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) afin de répondre à la crise humanitaire au Soudan et prévenir le risque imminent de famine.

Selon un communiqué de presse, l'accord a été signé par Sultan Al Shamsi, ministre adjoint aux Affaires internationales de développement pour les Émirats Arabes Unis, et par Guangzhou Qu, directeur du bureau de liaison de la Fao à New York, lors d'une cérémonie spéciale à la mission des Émirats Arabes Unis auprès des Nations Unies, en présence de Lana Nusseibeh, ministre adjointe aux Affaires politiques et envoyée du ministre des Affaires étrangères, et d'Amina Mohammed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies.

«La Fao a reçu un financement de 5 millions de dollars des Émirats Arabes Unis, destiné au projet intitulé « Atténuer la famine au Soudan - Soutien aux petits exploitants agricoles et aux ménages pastoraux vulnérables touchés par le conflit ». Ce projet d'une durée d'un an vise à fournir une assistance d'urgence en matière de cultures, d'élevage et de soins vétérinaires à 275 000 ménages de petits exploitants agricoles et d'éleveurs vulnérables, soit environ 1 375 000 personnes », lit-on dans le communiqué.

Le projet fournira à 155 000 ménages de petits exploitants agricoles vulnérables, soit environ 775 000 personnes, un soutien d'urgence aux moyens de subsistance. De plus, il vise à réduire les pertes de bétail grâce à la vaccination prophylactique contre les maladies animales transfrontalières et au déparasitage, ciblant 2 millions de têtes d'animaux, au bénéfice d'environ 600 000 personnes, dont au moins 25 % sont des ménages dirigés par des femmes.

Nusseibeh a déclaré : « Nous devons faire tout notre possible pour mettre fin à la famine au Soudan. C'est l'objectif de cette contribution. Fournir un soutien agricole d'urgence à environ 1 375 000 personnes peut atténuer ce risque et renforcer la résilience des communautés agricoles et pastorales vulnérables. Les femmes et les filles sont particulièrement touchées par le conflit, c'est pourquoi les Émirats Arabes Unis veillent à ce que cette contribution se concentre également sur les ménages dirigés par des femmes. Cette initiative répond non seulement aux besoins immédiats du Soudan, mais contribue également au développement durable et à la stabilité à long terme. ».

AbdulHakim Elwaer, sous-directeur général de la Fao et représentant régional pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, a ajouté : « Nous sommes reconnaissants de la généreuse contribution des Émirats Arabes Unis, qui renforcera considérablement nos efforts pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Soudan.

Cet appui est crucial pour les objectifs du Plan d'intervention humanitaire 2024 de la Fao visant à atteindre 1,8 million de ménages, à assurer des moyens de subsistance directs à 9 millions de personnes au Soudan et à contribuer à la production alimentaire pour l'ensemble de la population. Nous sommes déterminés à faire une différence tangible dans la vie des personnes que nous servons, et cette contribution nous rapproche un peu plus de notre objectif au Soudan. ».

Cette contribution, explique-t-on, fait partie de l'engagement de 70 millions de dollars des Émirats Arabes Unis, annoncé en avril lors de la « Conférence humanitaire internationale pour le Soudan et les pays voisins », aux agences des Nations Unies et aux organisations humanitaires pour atténuer la grave crise humanitaire au Soudan.