Togo: Complément de formation en Inde

Une convention lie l'Inde et le Togo pour renforcer la coopération dans le domaine de l'éducation et de la recherche.

Des bourses seront accordées aux doctorants afin qu'ils puissent poursuivent leur formation grâce à la Fondation de l'université Vignan dans les domaines de la cybersécurité, de l'IA, du Big Data ou des systèmes intelligents embarqués.

La Fondation de l'Université Vignan est une institution renommée dédiée à l'enseignement supérieur et à la recherche. Fondée avec l'objectif de fournir une éducation de qualité et de promouvoir l'innovation, l'université joue un rôle crucial dans le développement académique et professionnel de ses étudiants.

Vignan met un accent particulier sur la recherche et l'innovation. Elle dispose de plusieurs centres de recherche spécialisés et encourage les collaborations interdisciplinaire et internationales. Les étudiants et les professeurs sont activement impliqués dans des projets de recherche qui visent à résoudre des problèmes réels et à contribuer au progrès technologique et social.