Sénégal: Fin du hajj 2024 - Les premiers pèlerins de retour dans nos murs

Clap de fin pour le Hajj 2024/1445H ! Le retour de plus d'un million et demi de pèlerins aux Lieux Saints de l'Islam, en Arabie Saoudite, vers leurs pays ou régions d'origine a démarré. C'est ainsi que le Sénégal a officiellement accueilli ses premiers «oujaj», samedi dernier, à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass, convoyés par le premier vol (retour) d'Air Sénégal, avec à son bord 285 passagers.

Les 12.300 Sénégalais officiellement convoyés aux Lieux Saints de l'Islam pour le pèlerinage de cette année 2024, amorcent le chemin du retour, après avoir accomplis le 5e pilier de l'Islam. «Le retour des pèlerins sénégalais de Hajj 2024 a commencé ce samedi 22 juin avec l'arrivée du premier vol opéré par Air Sénégal. L'Airbus A330-900 néo, nommé Sine-Saloum, a atterri à l'Aéroport international Blaise Diagne à 5h25 avec 285 passagers à son bord», informe une note du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens.

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, accompagné de plusieurs collaborateurs et autorités de son département, y compris les directeurs généraux de l'ANACIM, AIBD SA, LAS, 2AS, Air Sénégal, ainsi que des représentants de la HAAS et de TSA, était présent pour les accueillir. «Le ministre a présenté les condoléances de l'État suite au rappel à Dieu de certains pèlerins sénégalais à la Mecque et a évoqué les défis de l'organisation du Hajj, soulignant les efforts déployés par l'État pour les surmonter», rapporte la source.

1081 DECES SIGNALES PAR UNE DIZAINE DE PAYS

En effet, plus de 1000 pèlerins sont morts à La Mecque pendant le Hajj 2024/1445H. L'Indonésie, l'Iran, le Sénégal, la Tunisie, l'Egypte et la Jordanie, etc. ont signalé des morts parmi leurs ressortissants. Selon un bilan de l'Agence France-Presse (AFP), au total, 1081 décès ont été signalés par une dizaine de pays, officiellement ou via des diplomates impliqués dans les recherches des victimes.

Un grand nombre de ces décès est dû à la chaleur, ont relevé des diplomates, avec les températures ayant atteint 51,8 °C à La Mecque. Et ces sources diplomatiques de renseigner que 630 d'entre eux étaient dépourvus d'autorisation officielle pour le pèlerinage, auquel ont participé cette année environ 1,8 million de fidèles musulmans du monde entier.

El Malick Ndiaye annonce déjà une évaluation du pèlerinage 2024. «Une évaluation de cette édition sera effectuée à la fin de la phase retour avant de préparer le prochain pèlerinage». Mais, en attendant, «Un dispositif sanitaire, comprenant des agents de santé, des ambulances et un laboratoire mobile, a été mis en place.

Le port du masque était obligatoire. Au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Bernabé Gningue, le Directeur général de la Santé publique a conseillé aux pèlerins de surveiller certains symptômes pendant les deux semaines suivant leur retour et de consulter les structures sanitaires si nécessaire», conclut le texte du ministère des Transports.

29 VOLS AU DEPART DU SENEGAL, OPERES DU 27 MAI AU 8 JUIN 2024

L'édition 1445H/2024 du pèlerinage à La Mecque s'est déroulera entre le 14 et le 19 juin. La date du samedi 15 juin (9e jour de Dhu al-Hijjah) était retenue comme jour de la station de Arafat et le lendemain, dimanche 16 juin, l'Aïd al-Adha, la «fête du sacrifice», également appelée Aïd el-Kébir, «la grande fête» ou Tabaski 2024 ou 1445 Hégire (du calendrier musulman), c'est-à-dire le 10e jour de Dhu al-Hijjah. C'est le dernier mois du calendrier islamique, correspondant au mois du Hajj qui a réuni environ 1,8 million de «oujaj» aux Lieux Saints de l'Islam, en terre saoudienne.

Et parmi eux, il y a 12.300 Sénégalais officiellement convoyés à La Mecque cette année 2024, sur un quota de 12.860 pèlerins, répartis entre la Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam (1860) et les voyagistes privés (11.000). Le prix du package est fixé, cette année, à 4.300.000 FCFA pour le Hajj, qui est le cinquième (5e) pilier de l'Islam que tout musulman se doit d'accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en remplit les conditions (moyens financiers, santé notamment l'aptitude physique et mentale). Deux compagnies étaient retenues pour le convoyage des pèlerins à La Mecque cette année : Flynas et Air Sénégal.

Alors que le premier vol officiel (Flynas) à destination de l'Arabie Saoudite a quitté le Sénégal le 27 mai 2024, Air Sénégal n'est entré en action que le 31 mai, avec des impairs relatifs aux nombreux retards enregistrés par la compagnie nationale (13% des vols). En tout, à l'aller, 29 vols ont été opérés du 27 mai au 8 juin 2024. Sans compter les 1632 autres pèlerins sénégalais qui ont été convoyés hors circuit officiel.