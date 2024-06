Madagascar: Natation - Jeux olympiques - « Jonathan et Holy Antsa mieux classés »

Polémique à la veille des jeux. Le président de la Fédération malgache de la natation, Mick Roland Raveloson, apporte des éclairages sur les débats qui font le buzz sur les réseaux sociaux, ces derniers jours. Ils touchent les nageurs qui méritent de représenter Madagascar aux Jeux olympiques de Paris, dans un mois.

Deux nageurs ont été déjà engagés au mois de mars, l'ancien pensionnaire du centre international de World Aquatics de Thaïlande, Jonathan Harivony Raharvel, et l'actuelle boursière du même centre, Idealy Tendrinavalona. Il y a une semaine, deux autres nageurs réagissent en affirmant qu'ils sont les meilleurs nationaux à l'heure actuelle. Il s'agit, en l'occurrence, de l'expatrié de France, Eliot Rakotondramanga, et de Holy Antsa Rabejaona qui évolue à Kazan en Russie.

Pour le cas des filles, explique le patron de Madagascar Aquatics, «Tendry a été engagée par l'ancienne équipe de la Fédération suivant les procédures de World Aquatics. Cette instance internationale a allégé les critères de qualification, en avril, et recommande de présenter les meilleurs au classement et aux points. Pour sa part, Holy Antsa vient de faire une bonne prestation au championnat d'Afrique à Maurice, une compétition qualificative et se hisse actuellement en première position. »

Sanctionné

«Nous avons envoyé une lettre au Comité olympique malgache (COM) et au World Aquatics les informant de la situation. Et nous attendons la décision finale ce lundi, date butoir d'engagement», ajoute-t-il. Dans tous les cas, la Fédération a convoqué les parents des deux jeunes filles concernées. La rencontre est prévue ce lundi pour éclairer dans la transparence la situation. «Jonathan et Holy Antsa sont les mieux classés, mais même avec la validation de World Aquatics, la décision finale est entre les mains du COM qui a déjà procédé à l'engagement de Jonathan et Tendry», réitère le président de la Fédération.

Concernant les deux garçons, Jonathan est déjà engagé tandis qu'Eliot vient de réagir la semaine passée, étant le mieux classé après sa participation aux championnats de France. Ce dernier vient d'y actualiser trois nouveaux records de Madagascar.

Le président de la Fédération a été clair sur ce cas. « Jonathan est le numéro 1 au classement national... Eliot a participé au championnat de Madagascar en avril, en tant qu'invité, et nous lui avons délivré une licence. Pourtant, il n'a pas respecté l'article 3-1-1 de notre statut. Il devrait encore honorer l'intégration d'au moins trois ans au pays, en tant que résident permanent, et participer aux compétitions fédérales...», met en évidence Mick Roland Raveloson.

«De plus, il a participé à des compétitions internationales sans l'autorisation de la Fédération pour représenter le pays... Nous lui avons alors rappelé à l'ordre et demandé des explications sur quelques points. Il est ainsi sanctionné et nous avons suspendu sa licence jusqu'à nouvel ordre, pour avoir perturbé l'opinion à la veille des J.O », ponctue sévèrement le président.