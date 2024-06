Madagascar: Moto Cross - Grand Prix D'Ilakaka - Quatrième victoire pour Claudio Tida

Claudio Tida enchaîne les victoires. Après avoir remporté la sixième manche, le MX Manakara, Tida, a arraché la victoire dans la catégorie élite I, la quatrième de la saison, au Grand Prix d'Ilakaka dimanche. Cette course compte pour la septième manche du championnat de Madagascar de motocross. Il avait d'abord terminé deuxième à la première manche derrière Mathias Plantive. Les deux pilotes ont effectué chacun huit tours.

Tida a ensuite assuré la deuxième manche, cette fois devant son principal rival, Mathias. Déjà classé deuxième à Manakara, ce champion en titre s'est encore une fois contenté de la seconde place à Ilakaka. Dos à dos au classement provisoire, les deux challengers ont engrangé 45 points chacun après cette manche nationale, la quatrième en dehors de la capitale après celles d'Antsirabe, de Toamasina et de Manakara. Rien n'est encore joué, cependant, car il reste encore deux manches nationales pour cette saison.

Les deux poursuivants, Marco et Randy, ont bouclé eux aussi huit tours et se trouvent respectivement à la troisième et à la quatrième place.

Dans la catégorie élite 2, Miaro Razafimahefa termine premier, lors des deux manches en accumulant huit tours à chaque fois, l'équivalent de 50 points. Andy Andrianirina occupe la deuxième place devant Jeremy. Chez les juniors, Tsiresy a été intouchable et a assuré la position de leader durant les deux manches, en réalisant six tours à chaque manche. Il a été talonné par Geoffray et Raphaël. Dans la catégorie des vétérans I, Patrick a surpris Tsirava Razafimahefa, tandis que Tarzan reste le roi de la catégorie vétérans II. Le prochain événement sera l'Enduro d'Antsirabe, programmé le 21 juillet.