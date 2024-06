Madagascar: Élections Législatives - Les résultats définitifs connus cette semaine

La proclamation des résultats définitifs et officiels des élections législatives par la HCC est attendue dans les jours qui viennent. Avant ou après la fête nationale ? C'est la question qui demeure sans réponse jusqu'à présent.

Cette semaine. Malgré l'absence d'informations officielles émanant de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), la proclamation des résultats définitifs des élections législatives ne saurait plus tarder. La proclamation interviendra cette semaine. Selon les informations provenant des autorités avant la date du scrutin, toutefois, la prévision était que la proclamation des résultats définitifs des législatives devrait venir avant la fête de l'indépendance.

Cependant, la HCC a seize jours après la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) du 11 juin dernier. Ce qui donne donc jusqu'au jeudi 27 juin à la Haute Cour pour publier les résultats. Au vu de la situation actuelle et la multitude de requêtes concernant le processus électoral, il est plus logique que l'institution d'Ambohidahy attende le dernier jour pour proclamer les vainqueurs des élections.

Calme

Des informations de coulisses confirment la date du 27 juin. Informations selon lesquelles des candidats auraient déjà été avisés de cette date. Avec le mandat des députés actuels qui se termine au début du mois de juillet, la HCC reste dans les temps même si la proclamation des résultats intervient après les festivités du 26 juin. Il se peut aussi que la HCC attende l'après-fête pour proclamer les résultats dans un souci de préserver le calme de la population durant les festivités liées au retour de l'indépendance.

%

Depuis le jour du scrutin et surtout depuis la publication des résultats provisoires par la Ceni, les autorités n'ont eu de cesse de lancer un appel au calme à tous les acteurs et à la population en attendant les résultats définitifs et officiels venant de la HCC. Lors de son discours à l'inauguration de «Miami Toamasina» à l'Est du pays, le président de la République a appelé au respect du choix du peuple de la part des acteurs politiques. À l'inauguration du boulevard Ratsimilaho, il a insisté sur le fait que l'État sera intransigeant envers ceux qui veulent aller à l'encontre de la loi dans l'attente des résultats définitifs de la Haute Cour Constitutionnelle.

Dans les rangs des grandes coalitions politiques, l'attente devient palpable, surtout dans les districts où le score est serré et dont les résultats restent indécis. Quant à la plateforme pour la majorité présidentielle (Irmar), la seule solution est de s'en remettre à la HCC et attendre patiemment et dans le calme. La plateforme Firaisankina, quant à elle, se méfie de la HCC comme lors de l'élection présidentielle de novembre dernier. Dans cette optique, le Firaisankina a créé les comités pour la protection des choix du peuple (KMSB) afin de suivre au plus près le traitement des résultats.