Madagascar: Fête Nationale - Une ode à la paix et à la solidarité au Stade Barea

Le concert évangélique organisé dans le cadre de la fête nationale s'est tenu au Stade Barea Mahamasina, avec la participation de deux artistes internationaux et plusieurs artistes locaux.

À deux jours de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance, un grand concert évangélique a eu lieu hier au Stade Barea Mahamasina, marqué par la présence du président de la République Andry Rajoelina, accompagné de son fils cadet Ilo Rajoelina et des membres du gouvernement.

Le spectacle, intitulé "Antsam-piderana ho an'ny firenena", a réuni des artistes internationaux comme Maggie Blanchard, Québécoise d'origine haïtienne, et Jean Jean, également haïtien, ainsi que des artistes évangéliques locaux tels que Rija Rasolondraibe, Joseph D'af, Jaw's Band, Pasteur Jocelyn, Pepe Shine, Bodokely, Henika, Lovatiana, Vero et bien d'autres.

Des moments de prière et de louange ont ponctué les performances artistiques, se déroulant dans une atmosphère de paix et de sécurité. Les milliers de Malgaches présents ont manifesté leur solidarité en se tenant la main lors des différents chants. Le thème de l'événement, inspiré des couleurs du drapeau national (blanc, rouge et vert), symbolisait la purification et la solidarité, avec des voeux de prospérité pour Madagascar en cette période de fête. Les performances ont été exécutées de manière impeccable, sans aucun temps mort sur scène.

%

Solidarité nationale

Les spectateurs se sont rassemblés dès 14 heures, profitant des animations sur le podium en attendant l'arrivée des invités d'honneur, qui ont pris place à 14h22. Un prêtre et un pasteur ont ouvert le concert par une prière fervente. Le titre "Andriamanitra fitiavana" a été chanté en premier. Le groupe Tanora Masina Itaosy a ensuite pris le relais avec "Mamelà ny nosinay". Des duos, trios et quatuors ont enrichi ce moment, avec des titres comme "Hiara-hivavaka" interprété par Issa de Paul et Lovatiana, et "Mahatoky loatra" chanté par Pepe Shine et Vero.

Des écrans géants affichant les paroles des chansons décoraient le stade, et la scène, située à l'ouest, faisait face aux invités d'honneur. Des chorégraphies illustratives sur la pelouse centrale du stade ont embelli le spectacle. L'artiste Maggie Blanchard a offert six titres pour Madagascar, incluant le très connu «Medley Libéré» et "Ma vie et ma joie". Jean Jean a pris le relais avec des chansons telles que "Le nom de Jésus" et "Holy forever". Avant la performance de Rija Rasolondraibe, des feux d'artifice ont illuminé le ciel d'Anosy. Puis l'artiste a captivé l'audience avec des titres comme "Mangataka rano" et "Mandrosoa". La soirée s'est terminée en apothéose avec une seconde vague de feux d'artifice et la performance du groupe Antsan'i Kristy.