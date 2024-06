Madagascar: Fête de la Musique - Les instruments des fanfaristes résonnent à Ankorondrano

La Zone Zital Ankorondrano a vibré au rythme de la Fête de la Musique, samedi, organisée par l'Institut Français de Madagascar à l'occasion de son 60e anniversaire. Dès 18 heures, les instruments des fanfaristes de rue résonnaient dans l'air, mêlant jazz et musique classique, attirant même l'attention des clients de Carrefour. « J'étais venu acheter notre repas du soir quand j'ai été attiré par les mélodies envoûtantes du saxophone. Je me suis laissé emporter par le spectacle, c'était splendide malgré le froid nocturne », raconte Jacques Émilien, un spectateur enchanté.

Les artistes, vêtus de sweats blancs uniformes, ont illuminé la scène, magnifiée par les jeux de lumières et la sonorisation assurée par Ivenco. Prévu pour débuter à 17 heures, le spectacle a commencé avec une animation de DJ Manu, visant à attirer un public plus nombreux. Vers 17h30, une cinquantaine de spectateurs étaient déjà présents lorsque les fanfaristes de rue ont commencé leur tour de chauffe, interprétant leur style original, le « Bapampa », en déambulant devant tous les magasins de la zone.

Une fois sur scène, ils ont délaissé ce genre pour explorer d'autres horizons musicaux, comme du jazz et de la musique classique, mettant en lumière la diversité de leurs talents. Petit à petit, le public a afflué, atteignant son apogée alors que la scène s'animait pleinement à partir de 18 heures.

Sous la direction de François Maugrenier, les fanfaristes et le groupe de jazz Weaver Trio, composé de Njaka Rakotonirainy au piano, Hents Andriamasimanana à la basse, Josias Rakotondravohitra à la batterie, accompagnés du guitariste Anjara Rakotozafiarison et du percussionniste Tonny Toufa Loux, ont offert une performance d'une heure. Cette prestation a révélé une complicité entre les musiciens professionnels et les fanfaristes de rue.

Leurs interprétations des titres internationaux comme « Defile », « Intro coeur », « Discours Sema », « Smoke on the water », « Celebration », « La Bamba », « Tequila » et « Vava iray » ont enchanté un public diversifié, composé de Malgaches et d'étrangers. Cette soirée musicale mémorable a été une célébration totale de la musique en réunissant les mélomanes de la capitale.