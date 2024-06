Afrique de l'Ouest: Déclaration de presse suite a la mission conjointe CEDEAO - UA - UNOWAS en Sierra Leone

La Mission conjointe d'évaluation des garants moraux internationaux de l'Accord d'unité nationale comprenant la CEDEAO, l'UA et l'UNOWAS, a conclu sa mission de quatre jours en Sierra Leone aujourd'hui, le 21 juin 2024. La mission d'évaluation conjointe était codirigée par S.E. Fatoumata Tambajang, ancienne vice-présidente de la République de Gambie et S.E. Leonardo Santos Simão, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS).

La mission conjointe, facilitée par la Commission indépendante pour la paix et la cohésion nationale (ICPNC), était accompagnée d'un représentant de la Commission de l'Union africaine et des experts techniques de la Commission de la CEDEAO et de l'UNOWAS.

