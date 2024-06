Angola: Le pays et le Portugal préparent 17 instruments pour renforcer leurs relations

Luanda — Dix-sept instruments juridiques dans divers domaines sont en cours de négociation entre l'Angola et le Portugal, visant à renforcer la coopération bilatérale, dont l'analyse préliminaire a rempli l'ordre du jour de la réunion des délégations des deux pays, tenue vendredi, à Luanda.

Au cours des entretiens, menés par les ministres des Relations Extérieures de l'Angola, Téte António, et de l'État et des Affaires étrangères du Portugal, Paulo Rangel, les parties ont évalué le degré de mise en oeuvre des protocoles existants, identifié de nouveaux domaines de coopération et échangé des points de vue sur des questions pertinentes de nature nationale, régionale et internationale.

S'adressant à la presse, le ministre des Relations Extérieures, Téte António, n'a pas révélé le contenu des dossiers ni les domaines couverts, mais a rappelé que ces dernières années, plusieurs dizaines d'instruments juridiques ont été paraphés dans différents domaines.

Il a expliqué que l'un des principaux objectifs de la réunion était de préparer la visite de haut niveau en Angola, en mettant l'accent sur celle du Premier ministre portugais, Luís Monténégro, prévue pour le 23 juillet, trois mois après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement Portugais.

De même, a-t-il ajouté, la réunion a servi à préparer la présence en Angola d'une communauté d'affaires du Portugal, qui participera à un forum d'affaires, ainsi que la tenue d'une foire dans le cadre de la Journée du Portugal, que accueillera Luanda.

Selon le diplomate, les parties ont également convenu qu'elles devaient continuer à entretenir ces relations en facilitant la mobilité des personnes.

Il a indiqué que cette rencontre avait un « grand » symbolisme et que, par conséquent, les gouvernements devaient travailler au renforcement de la coopération dans les domaines politico-diplomatique, économique, financier, commercial, scientifique, technologique, culturel et autres.

« Le moment est venu d'élaborer un nouveau cadre de priorités pour élargir les domaines de coopération, afin de permettre la définition d'objectifs concrets à atteindre, en adéquation avec la nouvelle dynamique relationnelle souhaitée par nos chefs d'État et de gouvernement », il a souligné.

À son tour, le ministre d'État et des Affaires étrangères du Portugal, Paulo Rangel, a déclaré qu'il existe de nouveaux domaines qui peuvent être renforcés, donnant une autre ampleur à cette relation privilégiée entre les deux peuples et États.

Il a fait savoir que le Portugal est ouvert à coopérer dans d'autres domaines, tels que le tourisme, la formation professionnelle, la santé et, essentiellement, les infrastructures, en accordant une importance stratégique au corridor de Lobito, qui bénéficiera à des pays comme l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo.

Il a dit que la question de la mobilité au sein de la CPLP était très importante dans le domaine de la coopération, notamment entre les citoyens angolais et portugais, qui a été traitée comme un sujet privilégié dans le cadre de la politique de mobilité.

Le diplomate a salué le rôle exemplaire de l'Angola dans la promotion de la paix et de la stabilité sur le continent africain, une action admirée par les partenaires de l'Union européenne.

Coopération bilatérale

Les deux pays ont établi des relations diplomatiques en mars 1976, après la déclaration d'indépendance de l'Angola le 11 novembre 1975.

Deux ans plus tard, en 1978, ils signent l'Accord général de coopération, à partir duquel les relations bilatérales Se sont 'intensifiées et plusieurs autres instruments de coopération juridique ont été signés dans les domaines les plus divers.

La relation luso-angolaise se caractérise par le dialogue politique et les visites régulières de haut niveau, démontrant ainsi la volonté commune d'approfondir les relations entre les deux États, avec des bénéfices mutuels pour leurs peuples.

Le dialogue politique est structuré autour d'une Commission intergouvernementale mixte, créée en 2017, qui vise à promouvoir le développement de la relation bilatérale, à suivre les instruments bilatéraux et à mener des consultations sur des sujets d'intérêt commun, tant au niveau bilatéral que multilatéral.

L'Angola et le Portugal ont signé, en 2023, à Luanda, 13 accords de coopération bilatérale, principalement dans les domaines économique et financier, lors d'une cérémonie en présence du président João Lourenço et d'António Costa, alors Premier ministre portugais.

En avril de cette année, le Président de la République, João Lourenço, a rencontré le Premier ministre Luís Monténégro à Lisbonne.