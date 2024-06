Angola: Vicente Sanombo ordonné évêque de Cuito

Huambo — Le père Vicente Sanombo a été ordonné, ce dimanche, cinquième évêque de Cuito, province de Bié, au cours d'une messe de consécration épiscopale, qui a eu lieu à la Place São João II, à la périphérie de la ville de Huambo.

La messe d'ordination épiscopale a été présidée par l'archevêque de Huambo, Mgr Zeferino Zeca Martins, en présence du président de la Conférence épiscopale d'Angola et São Tomé (CEAST), Mgr José Manuel Imbamba, et le secrétaire de la Nonciature Apostolique en Angola, le Père Christopher Celler.

Outre d'autres archevêques et évêques de la CEAST, la célébration a eu lieu en présence des gouverneurs des provinces de Huambo et Bié, respectivement, Lotti Nolika et Pereira Alfredo, des des représentants des partis politiques ayant des sièges au Parlement et d'autres invités.

Lors de la consécration, Mgr Vicente Sanombo, du clergé archidiocésain de Huambo, en plus de prêter serment, a reçu l'onction avec le Saint Chrême sacré sur la tête, imposition des mains, prière d'ordination, a reçu des insignes, à savoir l'évangéliaire, la mitre, l'anneau, la crosse pastorale et la croix, selon la tradition épiscopale de l'Église catholique apostolique romaine.

L'ancien curé de la Paroisse de Nossa Imaculada da Conceição (Cathédrale Sé), dans la ville de Huambo, devient ainsi le cinquième évêque de Cuito, après Mgr Armando Amaral dos Santos (1941-1958), Mgr Manuel Pedro Pires (1958-1979), Mgr Luís António (1979-1997) et Mgr José Nambi (1997-2022).

Agé de 59 ans, Mgr Vicente Sanombo a été nommé par le Pape François, le 28 mars, en remplacement de Mgr José Nambi, décédé en octobre 2022 des suites d'une maladie.

Bref parcours du religieux

Né le 23 octobre 1964 dans la municipalité de Bailundo, province de Huambo, Mgr Vicente Sanombo a été ordonné prêtre le 6 novembre 1992, après avoir terminé ses études de philosophie et de théologie au Grand Séminaire Cristo Rei, dans cette ville du Plateau Central.

Il est titulaire d'un doctorat en Écritures Saintes de l'Institut Biblique Pontifical de Rome, en Italie.

Avant d'être nommé évêque de Cuito, le 28 mars, par le Pape François, le prêtre était curé de la Cathédrale de Huambo, depuis 2009, et vicaire général de l'archidiocèse de Huambo, depuis 2010, et en 2019, il a été nommé conseiller de la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé (CEAST).

Il a également été recteur des petits séminaires de l'Archidiocèse et de philosophie, en plus d'être responsable du centre pastoral Bom Pastor.

Il est professeur aux Instituts supérieurs des sciences de l'éducation (ISCED-Huambo) et Catholique, ainsi qu'au Grand Séminaire Cristo Rei, section de théologie.

Le diocèse de Cuito (Bié) appartient à la province ecclésiastique de Huambo.