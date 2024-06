Cameroun: Stade Bepanda - Les travaux de rénovation retardent la compétition d'athlétisme

Le Ministère des Sports et de l'Education Physique (MINSEP) a annoncé que la compétition d'athlétisme prévue au stade Bepanda à Douala n'a pas pu avoir lieu comme prévu en raison de retards dans les travaux de rénovation. L'Office National des Infrastructures et Equipements Sportifs (ONIES), chargé de la mise aux normes de la piste du stade, n'a pas réussi à respecter les délais impartis.

Des contraintes techniques à l'origine du retard

Des moyens avaient pourtant été mis à la disposition de l'ONIES pour mener à bien les travaux de réhabilitation de la piste conformément aux exigences de la Word Athletics (Fédération Internationale d'Athlétisme). Malheureusement, des contraintes techniques ont empêché l'achèvement des travaux dans les délais prévus.

Japoma: Une solution alternative

Face à cette situation imprévue, la décision a été prise, une semaine avant la date prévue de la compétition, de délocaliser l'événement au complexe sportif de Japoma. L'ONIES a dû se redéployer sur ce site pour effectuer les derniers travaux de préparation et garantir le bon déroulement de la compétition.

Des questions sur la gestion du projet

Ce retard dans la livraison du stade Bepanda soulève des questions sur la gestion du projet par l'ONIES. Il est important de comprendre les raisons exactes des contraintes techniques rencontrées et de prendre les mesures nécessaires pour éviter de tels retards à l'avenir.

%

Impact sur les athlètes et le public

Ce report de la compétition a également eu un impact sur les athlètes et le public. Les athlètes ont dû s'adapter à un changement de lieu de compétition à la dernière minute, tandis que le public a été privé de l'opportunité de vivre cet événement sportif dans un stade rénové.

Le MINSEP appelle à une meilleure coordination

Le MINSEP a appelé à une meilleure coordination entre les différents acteurs impliqués dans la réalisation de projets d'infrastructures sportives afin d'éviter de tels retards à l'avenir. Il est important de tirer les leçons de cette expérience et de mettre en place des mécanismes de suivi plus efficaces pour garantir le respect des délais et la qualité des travaux.

Le retard dans la livraison du stade Bepanda est un rappel de l'importance d'une bonne planification et d'une exécution efficace des projets d'infrastructures sportives. Le MINSEP et l'ONIES doivent travailler ensemble pour s'assurer que de tels retards ne se reproduisent plus à l'avenir.