Congo-Kinshasa: Porte-parole de l'Opposition, MPCR - 'Jean-Claude Vuemba, le choix judicieux'!

"Désigner Jean Claude Vuemba comme Porte-parole de l'Opposition est un choix judicieux d'un rassembleur. Son audace, son expérience et son engagement font de lui la personne idéale pour porter la voix de l'opposition congolaise et défendre les aspirations du peuple", soutient le MPCR, dans une déclaration politique.

"Considérant la lutte héroïque de Jean Claude Vuemba aux côtés du peuple congolais pour l'instauration d'un Etat de droit en République Démocratique du Congo, étant une figure emblématique de l'opposition congolaise, sa lutte acharnée et sa constance font de lui un symbole de la résistance face à l'oppression ; considérant son engagement ferme dans la défense des valeurs démocratiques et des droits du peuple congolais, il s'est toujours démarqué pour la défense des valeurs démocratiques et des droits du peuple congolais. Il a toujours dénoncé l'injustice et les violations des droits humains, et a toujours oeuvré pour l'instauration d'une société plus juste et équitable, considérant son expérience politique avérée et sa capacité à mobiliser les masses, il est un leader charismatique et respectueux, capable de rassembler les Congolais autour d'un projet commun", précise-t-on, dans la même Déclaration Politique.

Déclaration du bureau politique du MPCR

Le Bureau politique du Mouvement du Peuple Congolais pour la République, MPCR, réuni au siège National de son parti, au n°63 de l'avenue Kasa-Vubu, dans la commune de Ngiri-Ngiri, sous la houlette de son Directeur, ce samedi 22 Juin 2024, après analyse sur la question liée à la désignation du Porte-parole de l'Opposition, plébiscite son Président Jean Claude VUEMBA LUZAMBA comme Candidat Porte-parole de l'opposition.

En effet, bien que le jour déterminé pour l'organisation de l'élection ne soit pas encore connu, à l'Assemblée Nationale, le jeu de coulisse a bel et bien commencé.

La loi qui détermine et définit les attributions de l'opposition à travers son « Porte-parole » est claire, au regard des dispositions de l'article 19 de la loi portant statut de l'Opposition en RDC, « le porte-parole de l'opposition politique est désigné par consensus, à défaut par vote au scrutin majoritaire à deux tours dans le mois qui suit l'investiture du gouvernement par les députés nationaux et les sénateurs de l'opposition politique ».

De ce fait, la réalité sur terrain fait apparaitre qu'il pourra avoir un consensus entre les différents leaders de l'opposition, une situation renforcée par l'attitude des autres Opposants totalement désintéressés par la désignation du porte-parole de l'opposition.

De nos jours, il s'avère que la Plate-forme politique Ensemble pour la Nation est la première force politique de l'Opposition en République Démocratique du Congo, le Porte-parole doit obligatoirement être issu de ce regroupement, surtout avec la posture soutenue par les résultats de la présidentielle de 2023, à travers laquelle Moïse KATUMBI était le deuxième.

Quoi qu'il en soit, les ambitieux de l'opposition se présentent ainsi au départ comme groupe compact :

- Moïse KATUMBI CHAPWE : non disponible pour assumer ces responsabilités;

- Jean Claude VUEMBA LUZAMBA : Opposant radical qui a toujours milité sans relâche à côté d'Etienne TSHISEKEDI et du peuple congolais pour le bien être de ce dernier ;

- Augustin MATATA PONYO : Déjà venu du pouvoir ne reflète pas un profil aussi plus favorable à certains opposants dans cette liste ;

- Adolphe MUZITO : Déjà venu du pouvoir ne reflète pas un profil aussi plus favorable à certains opposants dans cette liste ;

- Salomon IDI KALONDA : Déjà au Sénat et pressenti membre du bureau, ne sera pas disponible de faire le cumul des fonctions ;

- Christian MWANDO : Député de son état, ne reflète pas aussi un profil plus favorable que les autres, après avoir assumé des responsabilités au sein des gouvernements précédents.

Les ambitions s'affichent et l'issue reste dubitative. Mais il sied de retenir que la seule candidature susceptible de dégager l'unanimité parmi ses pairs de l'opposition demeure celle de Jean Claude VUEMBA LUZAMBA.

Pour le MPCR, il est plus que temps pour les Congolais d'éviter le dilettantisme et de revenir aux fondamentaux qui permettront au pays de retrouver la place qui lui revient dans le concert des nations.

Sur le plan politique, actuellement il n'y a pas de discours politique capable d'élever la conscience du peuple congolais, alors qu'il existe dans le système de gouvernance une dictature de la majorité qui ne protège pas la minorité et n'est pas à l'écoute de la population.

Car, beaucoup de personnalités dites de l'opposition affichent un comportement qui est en inadéquation avec l'esprit, l'âme et le rôle d'une opposition capable de présenter une alternative crédible.

C'est pourquoi, en ce moment où les tractations se multiplient au sein de l'opposition sur la désignation de son porte-parole, des langues se délient parmi les ténors de celle-ci pour fustiger les comportements de certains membres d'entre eux qui sont certainement manipulés par le pouvoir en place pour brouiller les cartes de cette désignation.

Si, hier l'opposition avait du mal à se choisir d'un porte-parole au cours des mandatures passées, aujourd'hui la donne n'est plus la même dans la mesure où le président national du MPCR demeure le seul acteur politique, qui s'affiche comme étant un contrepoids réel à l'actuelle Majorité au pouvoir.

Et ceci est d'autant vrai que l'homme a eu à oeuvrer durant ces dernières années dans le sens de préserver les acquis démocratiques insérés dans notre constitution à travers les différents mandats brigués et exercés.

En conclusion, considérant la lutte héroïque de Jean Claude Vuemba aux côtés du peuple congolais pour l'instauration d'un État de droit en République Démocratique du Congo, étant une figure emblématique de l'opposition congolaise, sa lutte acharnée et sa constance font de lui un symbole de la résistance face à l'oppression ;

Considérant son engagement ferme dans la défense des valeurs démocratiques et des droits du peuple congolais, il s'est toujours démarqué pour la défense des valeurs démocratiques et des droits du peuple congolais. Il a toujours dénoncé l'injustice et les violations des droits humains, et a toujours oeuvré pour l'instauration d'une société plus juste et équitable ;

Considérant son expérience politique avérée et sa capacité à mobiliser les masses, il est un leader charismatique et respectueux, capable de rassembler les Congolais autour d'un projet commun.

Désigner Jean Claude Vuemba comme Porte-parole de l'Opposition est un choix judicieux d'un rassembleur. Son audace, son expérience et son engagement font de lui la personne idéale pour porter la voix de l'opposition congolaise et défendre les aspirations du peuple.

Ainsi fait à Kinshasa, le 22 Juin 2024

Vécu Mutete

Secrétaire Général