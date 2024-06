Plus de soixante ans après l'ignoble assassinat de son père, le mémorable Patrice Emery Lumumba, Ancien premier Premier Ministre de la République Démocratique du Congo et père de l'Indépendance, sa propre fille, un des fruits de ses entrailles, Mme Juliana Lumumba continue inexorablement la lutte et porte encore et toujours l'étendard du patriotisme irréductible.

Au cours d'une conférence de presse tenue, le lundi 17 juin 2024 dernier, au Centre Wallonie-Bruxelles, en marge de la semaine Belgo-Congolaise qui sera célébrée du 27 au 28 juin à Bruxelles, elle qui fut Ministre de la Culture et Arts sous Mzee Kabila, en a profité pour appeler la jeunesse congolaise à s'imprégner de son identité culturelle et à développer l'esprit patriotique en vue d'en assurer la promotion aussi bien ici et qu'ailleurs, dans le monde.

Bruxelles et Kinshasa partagent une histoire qui les lie, après toutes les vicissitudes et scissiparités inhérentes aux voies empruntées pour sonner le glas de la fin de l'épopée de la colonisation, si durement traversée au prix des multiples sacrifices.

Malgré un passé tragique, au-delà du sang versé et des martyrs générés, les relations belgo-congolaises prennent, tout de même, un nouvel élan depuis l'accession au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 20 janvier 2019 en remplacement de Joseph Kabila Kabange, après 18 ans de règne.

%

Avec un passé si sombre, la République Démocratique du Congo n'est toujours pas éclairée, malgré soixante ans d'Indépendance de pacotille.

Pour Juliana Lumumba, Ministre honoraire de culture et art, l'avenir radieux du Congo ne se limite pas qu'aux richesses naturelles de son sol et de son sous-sol mais, bien au-delà, dans ses ressources humaines.

L'esprit patriotique étant ce qui manque à la jeunesse congolaise, Juliana Lumumba, en appelle, en effet, à une prise de conscience en vue d'honorer la mémoire historique de tous les martyrs de l'indépendance.

S'inscrivant dans le processus de réconciliation à travers un éventuel rassemblement de ces deux peuples autour d'une nouvelle table ronde, Juliana Lumumba ne voit, par ailleurs, le développement de la RDC que par des coudées franches en termes des discussions culturelles directes entre ceux qui détiennent l'histoire et la jeunesse congolaise.

Elle invite, enfin, cette dernière à quitter cette sphère sérieusement politisée pour rejoindre la vraie cause qui animerait tout être, en se sentant appartenir à la nation congolaise.

Voilà pourquoi, elle prône l'esprit patriotique consistant à ne recherche que la paix profonde pour guérir la cicatrice de la colonisation et combattre farouchement la néo-colonisation qui tenterait, par un effet de rebrousse-poil, à se dépouiller soi-même sous de nouvelles ou, à la limite, des spécieuses théories et influences occidentales.