Une délégation britannique conduite par le Délégué Commercial de Sa Majesté pour l'Afrique, John Humphrey, a visitée Lubumbashi et Kolwezi pour marquer l'engagement du Royaume-Uni à la Semaine minière de la RDC.

La semaine dernière, le délégué commercial de Sa Majesté pour l'Afrique, John Humphrey, et l'ambassadeur de Sa Majesté en RDC, Alyson King, ont conduit une délégation de l'ambassade britannique à Kinshasa et du ministère britannique des Affaires et du Commerce, pour mieux comprendre comment le Royaume-Uni peut s'engager dans le secteur minier de la RDC.

Au cours de la semaine, la délégation a rencontré un nombre d'acteurs du secteur minier et de la région. Ils ont également rencontré les autorités gouvernementales de la RDC, notamment le gouverneur du Haut Katanga, Son Excellence Jacques Kyabula Katwe, le ministre provincial de l'intérieur, Son Excellence Deodat Kapenda wa Kapenda, et le Président du parti Ensemble, Moïse Katumbi.

Durant de la semaine minière de la RDC, un pavillon organisé par le British-Congolese Business Group (BCBG) a présenté 13 sociétés minières liées au Royaume-Uni. Le BCBG a également organisé un déjeuner d'affaires pour les entreprises congolaises qui s'engagent ou souhaitent s'engager avec le Royaume-Uni.

Dans le Lualaba, la délégation britannique a visité les mines de Mutanda et de Kamoto, exploitées par Glencore, où ils ont observé de près la production de cuivre et de cobalt en RDC.

A Kolwezi, le British-Congolese Business Group a organisé une réception avec des entreprises ayant des liens avec le Royaume-Uni et la communauté britannique qui a permis de discuter sur le secteur minier et sur la manière dont le Royaume-Uni peut soutenir la croissance de l'économie locale et régionale.