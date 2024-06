Congo-Kinshasa: Desserte en électricité - La CORAP salue les efforts fournis par la SNEL S.A

«La Coalition des Organisations de la Société Civile pour le Suivi des Réformes et de l'Action Publique, CORAP en sigle, tient à féliciter le management de la Société Nationale d'Electricité, SNEL S.A. en sigle, pour la prise en compte des observations de sa clientèle en ce qui concerne le besoin de l'amélioration de la qualité du service fourni», lit-on en introduction du communiqué de presse sanctionnant la rencontre tenue, le weekend dernier, entre le Directeur Général de la SNEL S.A, Fabrice Lusinde, et une délégation de la Coalition des Organisations de la Société Civile pour le Suivi des Réformes et de l'Action Publique (CORAP).

Par ailleurs, cette méga plateforme de la société civile a épinglé des défis prioritaires à urgemment relever. Il s'agit de l'assainissement du réseau de distribution, l'intensification du processus d'implantation des compteurs en conformité avec la loi ainsi que le renforcement de la communication entre les CVS et les clients sur les programmes de délestages et pour d'autres finalités utiles.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Amélioration temporaire observée sur la qualité de la desserte en énergie électrique dans la ville de Kinshasa

La Coalition des Organisations de la Société Civile pour le Suivi des Réformes et de l'Action Publique, CORAP en sigle, tient à féliciter le management de la Société Nationale de l'Électricité, SNEL S.A. en sigle, pour la prise en compte des observations de sa clientèle en ce qui concerne le besoin de l'amélioration de la qualité du service fourni.

%

En outre, la CORAP se réjouit des résultats du monitoring qu'elle entreprend dans le secteur de l'électricité et spécifiquement auprès de la SNEL S.A, avec qui un partenariat est formellement établi, créant ainsi un cadre de concertation pour renforcer la communication entre les populations à la base et la Direction Générale.

De ce fait, il s'observe ces derniers jours, une stabilité de la desserte en électricité dans plusieurs quartiers de la ville province de Kinshasa. Des témoignages de quelques clients et certaines populations bénéficiaires sont de plus en plus enregistrés, faisant échos de la réduction du nombre des coupures intempestives et de la stabilisation de la fréquence.

Techniquement, il y a lieu de noter les informations suivantes sur la moyenne de la puissance d'énergie disponible pour la province de Kinshasa, sur la période couvrant les mois de Mai et Juin :

Face à ce qui précède, la CORAP encourage le management de la SNEL de continuer à fournir des efforts considérables pour renforcer son réseau, afin de garder le cap de la stabilisation de la desserte. Bien qu'il existe toujours des grands défis liés notamment, à la nécessité de promouvoir des nouveaux projets de production de l'électricité pour couvrir la demande qui reste très forte et qui est évaluée à au moins 1000 Mégawatts pour seulement les provinces de Kinshasa et du Kongo Central.

Malgré que la stabilité observée ces jours mérite d'être encouragée, la CORAP invite la SNEL à :

· Assainir son réseau de distribution, pour réduire les pertes ;

· Intensifier le processus d'implantation des compteurs, pour se conformer à la loi ;

· A renforcer la communication entre les CVS et les clients sur les programmes de délestages et pour d'autres finalités utiles.

La CORAP, recommande au Ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité nouvellement investi, de prendre à bras le corps l'urgence de renforcer la production de l'énergie électrique par des projets décentralisés, à travers la mise en place d'une politique sectorielle qui améliore le climat des affaires et qui attire les investissements privés.

Cela devra être assorti d'un Plan d'Électrification Nationale et d'une Politique Nationale de l'Énergie. La CORAP recommande aussi au gouverneur de la ville province de Kinshasa de faire du processus de la planification énergétique, une priorité des priorités, sur laquelle devra se baser tous les projets de développement. Parce que chaque jour qui passe, Kinshasa voit son besoin en énergie augmenter.

Cette vitesse est due à la construction des nouvelles zones économiques spéciales, à la mise en oeuvre des grands projets comme Metro-Kin, à la prolifération des immeubles sans tenir compte des normes urbanistiques, à l'ambition de votre gouvernement de construire la nouvelle ville de Kinshasa ; et autres.

La CORAP reste disposée à accompagner les gouvernements central et provinciaux, le cas de Kinshasa dans le développement des outils nécessaires pour répondre aux problèmes de l'accès pour tous à l'énergie. Elle encourage, pour ce faire, le gouvernement Suminwa à privilégier les investissements dans le secteur de l'électricité, lequel secteur devra l'accompagner pour la mise en oeuvre des projets de développement.

Pour la CORAP :

Emmanuel MUSUYU

Secrétaire Exécutif