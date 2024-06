Afrique: Athlétisme - Championnats d'Afrique - Sidonie remporte le bronze du 100 m haies

Avec un chrono de 12"98, la hurdleuse malgache termine sur la 3ème marche du podium du 100 m haies à Douala.

Une nouvelle médaille. Sidonie Fiadanantsoa a remporté la médaille de bronze du 100 m haies aux Championnats d'Afrique d'athlétisme qui se tiennent actuellement à Douala, Cameroun. La hurdleuse malgache a réalisé un temps de 12"98. Avec ce temps, la pensionnaire du centre de développement d'athlétisme de Dakar n'a pas pu réaliser les minimas des Jeux Olympiques pour cette dernière étape qualificative avant Paris 2024. Arrivée tardivement dans la capitale économique camerounaise, Sidonie n' était pas au top de sa forme. Elle a couru avec un gène, selon ses dires, mais s'est bien battue pour monter sur le podium.

Dans trois compétitions internationales, Sidonie a glané trois médailles dont l'or des Jeux de la Francophonie, l'argent des Jeux africains et le bronze des Championnats d'Afrique. La native d'Ambilobe est sur les traces de Rosa Rakotozafy, spécialiste de la discipline et détentrice du record de la 12"84.Claudine Nomenjanahary a été éliminée en demi-finale du 100 m.

Chaotique

Ce ne sont pas seulement les Malgaches qui sont victimes du retard dans le processus d'accréditation et de la disponibilité des chambres, mais c'est l'ensemble de toutes les délégations participantes. La participation des athlètes malgaches a été rendue possible grâce au soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le ministre par intérim, Valery Ramonjavelo, a tenu à féliciter Sidonie pour sa prestation. Malgré les péripéties rencontrées sur place, elle a donné le meilleur d'elle-même tout en représentant fièrement les couleurs du pays.

Tous les athlètes engagés dénoncent une mauvaise organisation et des conditions déplorables. Côté compétition, il n'y a pas de starter/pistolet pour lancer les courses, mais seulement deux planches en bois tapées l'une contre l'autre et une piste en très mauvais état avec des trous. Des délais très longs entre les fins de course et la communication des résultats, - des erreurs dans les classements, des horaires changeants, décalés, des temps d'attente sur piste ou en chambre d'appel très longs.

Côté hébergement, des chambres d'hôtel non réservées, 4 heures pour les Maliens à aller d'hôtel en hôtel (tous pleins) avant de trouver à 2h du matin des chambres, plus d'une heure de trajet entre l'hôtel et le stade, avec des athlètes contraints de rester debout faute de place. «Ce n'est pas dans ces conditions qu'on aura la moindre chance de faire les minima. On arrive avec de l'espoir et c'est impossible de faire la moindre performance. C'est pitoyable», a déclaré Fodé, athlète malien. Claudine entre de nouveau, demain pour les séries du 200 m, sur la piste du complexe sportif de JAPOMA.