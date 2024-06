Madagascar: Effet louange

Une fois de plus, le début des festivités du 26 juin a été marqué par un concert de louange qui s'est tenu hier au Kianja Barea Mahamasina à travers le « Antsampiderana ho an'ny firenena » que le Président de la République Andry Rajoelina a honoré de sa présence.

Effet louange

Au-delà de l'aspect purement culturel, cet évènement a marqué la grande foi qui anime le peuple malagasy qui, jusqu'à preuve du contraire, reste majoritairement chrétien. La parodie de la chute du mur de Jéricho réalisée durant ce concert, rappelle la force de la louange qui peut transformer une nation.

La bible raconte dans le livre de Josué que le mur de Jéricho fut détruit lorsque les Israélites en firent le tour pendant sept jours en portant l'Arche d'Alliance. Le septième jour, Josué ordonna à son peuple de souffler dans leurs trompettes faites de cornes de béliers et de crier contre les murs jusqu'à ce qu'ils ne s'écroulent. Et les murs se sont effectivement écroulés. Une louange qui a porté le peuple d'Israël vers la victoire. La force de la louange en somme.

Cette même force de la louange qui a libéré Paul et Silas, dans une prison à Phillipie, tel que raconté dans le nouveau testament, plus précisément dans le livre des actes apôtres dans le chapitre 16 « Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu; les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent... ».

%

En somme, surtout dans la croyance chrétienne, l'effet louange est bel et bien une réalité. C'est d'ailleurs, dans ce même ordre d'idée qu'un autre concert de louange est prévu le 29 juin prochain au Coliseum Antsonjombe sous le thème du Psaume 150 - 6 : « Que tout ce qui respire loue l'Éternel! Louez l'Éternel ». Un rodorodom-piderana où une fois de plus, la louange au Seigneur sera en apothéose et où la prière sera fervente.

Ce concert de louange sera d'ailleurs le prolongement du Global Day of Prayer, une journée consacrée comme son nom l'indique à la prière, notamment pour la nation. Madagascar qui a plus que jamais besoin d'être libéré de l'emprise de la pauvreté. « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu! Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage! ». Psaume 33-12.