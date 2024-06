Madagascar: Football - PFL - Disciples FC et Elgeco Plus en finale

Les deux clubs qualifiés pour la grande finale du Championnat de Madagascar sont connus. Disciples FC et Elgeco Plus ont validé ces prestigieux tickets ce week-end.

Les équipes de Disciples FC et Elgeco Plus ont réussi à décrocher leur place tant convoitée pour la grande finale du championnat de Madagascar de première division, le « Coca-cola Pureplay Football League 2024 ». Les demi-finales aller-retour ont été riches en suspense et en rebondissements, offrant un spectacle intense aux amateurs du ballon rond à travers le pays. Dans la première demi-finale, Elgeco Plus a affronté 3FB Toliara. Au match aller, Elgeco Plus a pris l'avantage en remportant une courte victoire 1-0 à domicile.

Malgré cette avance, le match retour à Toliara a été un véritable défi pour les Oranges, qui ont rapidement concédé un but dès la 6e minute, marqué par Ronald. Menés au score, les joueurs d'Analamanga ont persévéré jusqu'au bout et ont finalement renversé la situation grâce à un doublé de Jean Yves aux 90e et 90e+2 minutes de jeu. Ce retournement de situation leur a permis de remporter le match retour 2-1 et de sécuriser leur place en finale avec un score global de 3-1.

De l'autre côté du tableau, Disciples FC a rencontré Zanakala FC. Après une défaite 3-2 à Fianarantsoa lors du match aller, Disciples FC est revenu en force lors du match retour au Stade By-pass. Ils ont dominé la sélection du Haute Matsiatra avec une victoire nette de 3-0, grâce à des buts marqués par Drogba à la 8e minute, et un doublé de Mando aux 49e et 88e minutes. Ce résultat a permis à Disciples FC de renverser la situation et de se qualifier pour la finale avec un cumule de 5-3.

La grande finale de cette édition est prévue se dérouler le dimanche 30 juin, date butoir de l'envoi du club représentant de Madagascar à la Ligue des Champions africains. Ce sera un affrontement intense entre deux équipes bien préparées et déterminées à remporter le titre de champion de Madagascar. Disciples FC et Elgeco Plus se connaissent bien, ayant déjà croisé le fer à plusieurs reprises au cours de cette saison.

En plus du titre de champion, les deux équipes sont également en lice pour remporter le doublé cette année.