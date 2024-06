Madagascar: Consolidation de la paix - Lancement du projet Andriry Milamy

La chaîne de Montagnes de l'Andriry est réputée être un lieu de passage et de refuge des malaso.

Un nouveau projet qui entend » renforcer les acquis des précédentes interventions de consolidation de la paix dans la zone située autour de la chaîne de montagnes de l'Andriry, en allant vers les communes les plus éloignées et vulnérables aux conflits et tensions. » Tel est l'objectif du projet Renforcement d'une paix inclusive et durable dans le massif de l'Andriry - MILAMY qui vient juste d'être lancé de façon officielle à Betroka.

Ce nouveau projet est appuyé financièrement par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix (United Nations PeaceBuilding Fund - PBF) à hauteur de 3 749 998 USD. L'initiative est mise en oeuvre par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) et l'OIM (Organisation internationale de la Migration) pour une durée de 36 mois.

Faits

La chaîne de montagnes de l'Andriry longe du nord au sud quatre régions (Ihorombe, Atsimo Atsinanana, Anôsy, Androy). Cette partie du pays est connue pour » être un lieu de passage et de refuge des malaso. » En effet, » ces montagnes forment une zone enclavée où le manque d'infrastructures et des services publics impacte de manière significative la vie des populations locales. » Ces différents facteurs nourrissent le sentiment de marginalisation et le manque de confiance de ces populations envers l'Etat et ses représentants, notamment envers les forces de défense et de sécurité.

Conséquence, une insécurité liée au vol de zébus caractérise cette région depuis 1980 où le pastoralisme constitue l'activité économique dominante.