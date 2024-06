Angola: L'industrie manufacturière joue un rôle important dans l'économie

Caxito (Angola) — Le secrétaire d'État à l'Industrie, Carlos Manuel Rodrigues de Carvalho, a déclaré samedi, dans la province de Bengo, que l'industrie jouait un rôle important dans la mise en oeuvre du processus de transformation que traverse l'économie angolaise.

Intervenant lors de la pose de la première pierre pour la construction du Parc Industriel de l'Aluminium, dans la zone franche de Barra do Dande, le gouvernant a souligné que dans ce processus où l'économie cherche à s'adapter aux défis de la diversification, il est nécessaire que le pays puisse produire au niveau interne les matières premières nécessaires au processus de production.

«Nous pensons que le processus d'industrialisation n'est économiquement viable, possible et continu que s'il repose sur l'existence d'une culture industrielle avec tous ses attributs inhérents tels que la formation, la capacité d'organisation et de gestion des unités de production, l'existence de conditions « en amont » et « en aval », a-t-il ajouté.

Le responsable a considéré le parc comme un investissement important et significatif qui matérialise un autre aspect notable de l'agenda de coopération économique entre l'Angola et la Chine.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce, en tant qu'organe de tutelle, continuera à fournir le soutien nécessaire à la mise en œuvre effective de ce projet important pour le pays, a affirmé le secrétaire d'Etat.

Le PCA de la Société de Développement de la Zone Franche de Barra do Dande, Joaquim Piedade, a exprimé sa satisfaction de pouvoir amener le quatrième producteur d'aluminium en Angola et a signalé que la prochaine étape sera d'emmener des techniciens angolais en Chine pour y être formés et travailler à partir de 2025.

Le défi est de garantir que nous disposons de davantage d'infrastructures de base afin que d'autres industries puissent s'installer, a-t-il souligné.

La première pierre pour la construction du Parc Industriel de l'Aluminium a été posée samedi, dans la province de Bengo, par l'entreprise chinoise Hebei Huatong Wire & Cable group Co, Ltd, un investissement d'environ 1,6 milliard qui générera 12 mille emplois.

Le projet, qui sera réalisé en cinq phases, sur une période de huit à dix ans, verra plus de 80 % de sa production exportée.