Congo-Brazzaville: L'Assab, 20 ans au service des plus démunis

Créée en 2004, l'Association Saint-François de Sales pour l'action et la solidarité en faveur de la population de Brazzaville (Assab) a totalisé cette année ses 20 ans d'existence. Deux décennies au service des couches les plus défavorables.

Mettant à profit son 20e anniversaire, l'Assab a mené, du 24 avril au 6 juin, plusieurs activités à Brazzaville en faveur des élèves et des personnes du troisième âge. Conduites par le président de l'Assab-France, le Dr Eymard Galouon Eta, les équipes de cette organisation non gouvernementale ont remis, le 24 avril, des fauteuils roulants et des déambulateurs à l'auspice des vieillards Paul-Kamba de Poto-Poto, à la maison « Les petites soeurs des pauvres » de la cathédrale Sacré-Coeur et à la maison des missionnaires de la charité Sœurs de mère Térésa, à Bifouiti, pour favoriser la mobilité des personnes âgées.

Le deuxième acte de ces activités a été la campagne de distribution gratuite de lunettes médicales qui s'est déroulée du 26 au 29 avril en lien avec les hommes de Dieu, à l'église catholique Saint-Grégoire de Massengo, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri. Lors de cette campagne, l'Assab a reçu 350 personnes atteintes de maladies des yeux. La demande étant forte, elle a promis de revenir très rapidement pour une nouvelle campagne.

Partenaire du ministère en charge de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, l'Assab a organisé le 3 mai, sous la supervision de son président, Eymard Galouon Eta, un test de Défilogique. Le concours a regroupé plus de 550 élèves des établissements publics et privés, tous niveaux confondus, dans le 6e arrondissement Talangaï, qui étaient soumis à des épreuves de la culture générale et de logique. Le but ayant été de rehausser le niveau des élèves congolais. A l'issue des épreuves ayant duré 1h 30mn, douze élèves du collège et lycée A. A. Neto et ceux du collège privé ont remporté le concours, réceptionnant des prix composés, entre autres, des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des manuels scolaires afin de renforcer leurs connaissances en culture générale.

Des manuels scolaires pour les lycées 5-février 1979

« Par rapport à l'organisation, c'est une grande réussite, je pense que le challenge a été relevé parce qu'il y a eu quelques réticences mais à la fin, vous avez vu que cela a donné quelque chose vraiment de bien. Pour les élèves qui sont primés, je ne peux que les féliciter, parce que ce n'était pas facile, c'était un sujet d'un niveau assez élevé, c'est le même test qu'on fait en France.

Au niveau des résultats, de façon comparative, je vois que cela donne à peu près la même chose à quelques différences près. Je suis globalement plutôt satisfait », s'est réjoui Eymard Galouon Eta, docteur en économie à l'académie de Caen, en France. Il a précisé que la prochaine édition du Défilogique réunira les élèves des écoles publiques et privées de tous les arrondissements de Brazzaville.

L'association a, par ailleurs, remis le 17 mai des livres scolaires à trois établissements de Ngamakosso, à Talangaï, notamment l'école primaire, le collège et le lycée. Un don réceptionné par les chefs des établissements respectifs en présence des élèves qui ont exprimé leur joie et rappelé que c'était leur première fois de recevoir ce genre de geste et surtout d'un volume important. Ils ont, en outre, remercié le président de l'Assab pour tout ce qu'il fait pour le pays depuis plusieurs années.

« Au nom de l'association dont j'ai la charge, nous vous faisons don de ces ouvrages scolaires pour le lycée, le collège et l'école primaire. J'espère que vous en ferez bon escient, c'est notre vingtième anniversaire, nous avons commencé avec les ouvrages, à l'avenir nous allons voir, peut-être ce sera des outils informatiques. En 20 ans, vingt établissements scolaires ont déjà bénéficié de nos dons à travers le pays », a rappelé le président de l'Assab avant de regagner la France.

Prenant la relève, le président de l'Assab-Congo, Okinda, a fait le 3 juin un don aux lycées technique industriel et commercial du 5 février 1979. « Nous avons choisi ces établissements à cause des évènements malheureux qui s'y sont produits, il y a quelques mois. Il fallait montrer que dans ces établissements, il y a aussi des élèves sérieux et désireux d'apprendre, rien que d'apprendre », a-t-il justifié, précisant que cet établissement avait déjà bénéficié d'un don très important de la part de l'Assab en 2009-2010.

Des dons réceptionnés par les responsables des deux lycées qui n'ont pas manqué de remercier l'Assab après les événements malheureux qui se sont déroulés dans leur établissement. Selon eux, c'est une façon de les encourager et de leur demander de se projeter dans le futur.