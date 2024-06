Congo-Kinshasa: Energie électrique - Une amélioration de la qualité constatée à Kinshasa

La Coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique (Corap) a félicité le management de la Société nationale de l'électricité (Snél) pour la prise en compte des observations de sa clientèle en ce qui concerne le besoin de l'amélioration de la qualité du service fourni.

La Corap s'est réjouie des résultats du monitoring qu'elle entreprend dans le secteur de l'électricité et spécifiquement auprès de la Snél avec qui un partenariat est formellement établi, créant ainsi un cadre de concertation pour renforcer la communication entre la population à la base et la Direction générale. Ces jours-ci, en effet, il s'observe une stabilité de la desserte en électricité dans plusieurs quartiers de la ville province de Kinshasa. "Des témoignages de quelques clients sont de plus en plus enregistrés, faisant écho de la réduction du nombre des coupures intempestives et de la stabilisation de la fréquence", a souligné la Corap.

Cette constellation d'organisations non gouvernementales encourage le management de la Snél de continuer à fournir des efforts considérables pour renforcer son réseau, afin de garder le cap de la stabilisation de la desserte. Elle relève qu'il existe toujours des grands défis liés notamment à la nécessité de promouvoir des nouveaux projets de production de l'électricité pour couvrir la demande qui reste très forte, évaluée à au moins 1 000 mégawatts pour seulement les provinces de Kinshasa et du Kongo central. Malgré cette stabilité observée, la Corap demande à la Snél d'assainir son réseau de distribution pour réduire les pertes, et d'intensifier le processus d'implantation des compteurs pour se conformer à la loi.

%

La plateforme exhorte aussi cette société à renforcer la communication entre les centres de vente et services et les clients sur les programmes de délestages ainsi que pour d'autres finalités utiles.

Au ministre des Ressources hydrauliques et électricité nouvellement investi, la Corap recommande de prendre à bras-le-corps l'urgence de renforcer la production de l'énergie électrique par des projets décentralisés, à travers la mise en place d'une politique sectorielle qui améliore le climat des affaires et attire les investissements privés. "Cela devra être assorti d'un plan d'électrification nationale et d'une politique nationale de l'énergie", a fait savoir la Corap.

Elle attend également du gouverneur de la ville province de Kinshasa de faire de la planification énergétique une priorité des priorités, à partir de laquelle tous les projets de développement devront avoir pour base. La Corap estime que chaque jour qui passe, Kinshasa voit son besoin en énergie augmenter. Une vitesse due à la construction des nouvelles zones économiques spéciales, à la mise en oeuvre des grands projets comme Metro-Kin, à la prolifération des immeubles sans tenir compte des normes urbanistiques, ainsi qu'à l'ambition du gouvernement provincial de construire la nouvelle ville et autres.

La Corap se dit, enfin, disposée à accompagner le gouvernement central et provincial dans le développement des outils nécessaires pour répondre aux problèmes de l'accès pour tous à l'énergie. Elle encourage, pour ce faire, le gouvernement à privilégier les investissements dans le secteur de l'électricité, lequel devra l'accompagner pour la mise en oeuvre des projets de développement.