Algérie: Début des travaux d'une Journée d'étude sur le rôle du médiateur de la République dans l'amélioration du service public

ALGER — Les travaux d'une Journée d'étude sur "Le rôle du médiateur de la République dans l'amélioration du service public" ont débuté, dimanche à l'Ecole nationale d'administration ENA, en présence des ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, et de la Communication, M. Mohamed Laagab, et du Médiateur de la République, M. Madjid Ammour.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de cette journée d'étude, organisée à l'occasion de la célébration de la journée des Nations Unies pour la fonction publique, le Médiateur de la République a rappelé la consécration du principe de l'administration au service du citoyen, soulignant que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait "placé le citoyen au centre de ses préoccupations et au cœur de toutes les politiques publiques".

Il a mis en avant, dans ce sens, l'importance que revêt la Médiature de la République dans " l'identification et la prise en charge des principales préoccupations des citoyens", saluant la dynamique enregistrée dans les différents secteurs "dans le cadre de l'amélioration du service public, notamment dans l'habitat, la santé et l'enseignement, et de l'éradication des zones d'ombre".

De son côté, la Représentante résidente adjointe du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Algérie, Mme Francesca Nardini, a salué le rôle de la Médiation de la République dans "le renforcement de la communication entre les citoyens et les instances administratives et l'amélioration de la qualité du service public".

La séance d'ouverture de cette Journée d'étude a été ponctuée par la projection d'une vidéo sur l'amélioration qualitative enregistrée en matière de rapprochement de l'administration des citoyens, de numérisation des différents secteurs et de création de plusieurs structures vitales.