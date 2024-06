Madagascar: Football - Pure Play Football League - Disciples FC et Elgeco Plus en duel final

Elgeco Plus et Disciples FC ont validé leur ticket pour la finale du sommet national Élite. Le club de Vakinankaratra a éliminé Zanakala FC, et l'équipe du By Pass a défait 3FB à Toliara.

Place au duel final. Les finalistes de la Pure Play Football League sont connus à l'issue des demi-finales retour d'hier. Après sa défaite à Fianarantsoa (2-3) contre Zanakala FC, il y a une semaine, Disciples FC s'est imposé 3 à 0 au retour, hier au By Pass. Elgeco Plus a, de son côté arraché une double victoire à l'aller (1-0) comme au retour (2-1).

Dans la demi-finale au By Pass, Disciples FC a nettement maîtrisé la situation. L'ancien attaquant du Fosa Juniors FC, Drogba, a ouvert la marque dès la 8e minute, servi du côté gauche par le défenseur des Barea, Andy. Deux minutes plus tard, après le une-deux entre Andy et Tendry dans la surface, le tir de ce dernier a été capté par le portier fianarois (10e).

Zanakala a remonté la pente et a tenté d'imposer son jeu, mais ses attaquants, Rado et consorts, n'ont pas assuré au dernier geste.

Au retour des vestiaires, Mando a doublé la mise grâce au but marqué de sa tête au premier poteau (49e). Le match a été très tendu car certains joueurs de Zanakala FC ont commis des fautes antisportives, pour ne citer que le coup dans le dos de Drogba (65e). Les Antsirabéens ont enchaîné les attaques incessantes et ont raté au moins deux buts de K.O.

En démonstration, Tendry a reçu une passe au deuxième poteau et, au lieu de tirer, il a centré pour Mando dans l'axe qui a assuré en beauté la finition (88e). « Les joueurs étaient fatigués des voyages au match aller. Nous avons aussi rectifié les failles. Ils ont bien appliqué les consignes et nous avons pu marquer dans les premières quinze minutes. Ils ont le moral en bloc pour disputer la finale », confie l'entraîneur Rija Juvence Rakotomandimby.

Sanctions

Disciples FC réalise ainsi un exploit en se qualifiant, pour la première fois, en finale du championnat national élite après son élimination en demi-finale il y a deux ans. Interviewé par les journalistes après le match, le coach de Zanakala FC a préféré ne pas répondre aux questions. Le match a été sous tension.

Dès le coup de sifflet final, quelques joueurs de Zanakala se sont rués vers le banc de remplaçants du DFC, puis ont provoqué la bagarre.

« Le match devrait normalement être homologué, mais des sanctions pourraient peser sur Zanakala pour envahissement de terrain, pour ne dire que cela,... », confie Ny Ando Rafalimanana, commissaire au match.

Quant au match retour au stade Maître Kira à Toliara, le club quintuple vainqueur de la Coupe a battu, dans un grand suspense, 3FB sur sa pelouse (2-1). Les Tuléarois ont ouvert le score à la 6e minute, signé Ronald. L'équipe du By Pass a dominé, mais a eu du mal à trouver le but de l'égalisation. L'attaquant des Barea Chan, Jean Yves, a été l'artisan du doublé de la victoire de l'Elgeco Plus (90e, 90e+2).

« Deux de nos éléments, Liva et Safidy, sont encore blessés et les joueurs ont mis du temps pour s'adapter. Nous avons dominé et nous avons eu des occasions, mais les buts ne sont arrivés qu'après des changements tactiques », explique Andry Hildecoeur Henintsoanarivo. La finale aura lieu dimanche au By Pass.

DFC et Elgeco vont encore disputer les demi-finales de la Coupe, prévues initialement ce jeudi. Celles-ci pourraient être repoussées car Elgeco Plus ne quitte Toliara que ce lundi matin, pour des raisons de sécurité afin d'arriver dans la capitale mardi.