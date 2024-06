L'Egypte est considérée comme l'un des plus grands producteurs de gaz naturel en Afrique et se positionne en 4e place en matière de réserves gazières et en 3e place en matière de production.

Ce secteur a énormément avancé durant les dernières années, grâce aux importantes explorations du gaz naturel et du pétrole en Méditerranée et au delta du Nil avec en tête le champ gigantesque Zohr et le champ Nour ce qui a contribué a une grande augmentation de la production.