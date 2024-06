Cameroun: Foire africaine de Turquie, novembre 2024 - Les enregistrements des entreprises sont ouvertes à Turcaba

Sous le Haut Patronage de la Présidence de la République de Turquie, la première foire africaine sous le thème Go Africa Export se tiendra à Istanbul du 27 au 30 Novembre 2024 au Istanbul Expo Center.

L'annonce a été faite lors d'un point de presse donné par le Président de la Chambre Turco-Camerounaise Fabrice FUNIBA en compagnie du Directeur Général ORPEX monsieur BABUR TEKELI et du Secrétaire Général de TURCABA monsieur Mac Donald KOM.

C'est un évènement économique très important pour les PME et les institutions publiques des pays africains. Selon les prévisions, les organisateurs attendent plus de 30 pays africains. Cela dit, les enregistrements des PME, des grandes entreprises, des structures publiques et parapubliques sont également concernées.

En rappelant le potentiel industriel et économique, la Turquie est classée 17ème économie mondiale, fournisseuse des matières premières en Europe, aux USA, en Inde, en Asie et en Afrique. Toutes les catégories de structures sont concernées par cette foire. Selon les organisateurs, plusieurs hommes d'affaires turcs veulent investir et nouer des partenariats avec les hommes d'affaires africains. Lors de cet important événement, des rencontres d'affaires , d'échange avec les investisseurs seront organisées. L'on parle de plus 2 000 B2B prévus.

Les PME du secteur de l'électricité, l'agriculture , les BTP, la technologie, l'agroalimentaire, l'agro-industrie, la culture, la médecine en bref tous les secteurs sont confiés. Pour faire de cette opportunité, la Chambre Turco-Camerounaise est située au carrefour Bastos-Yaoundé.