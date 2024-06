Ile Maurice: Deuxième doublé de suite pour Christopher Lagane

Il faisait un temps à ne pas mettre un vélo sur la route. Cela n'a, toutefois, pas empêché nos cyclistes de se disputer les titres de champions nationaux mis en jeu hier. La course élite hommes aura été riche en rebondissements et c'est Christopher Lagane qui aura le dernier mot dans le sprint final, s'offrant ainsi un deuxième doublé de suite contre la montre individuel course sur route.

132 kilomètres, c'était la distance à parcourir pour les championnats élite hommes, soit deux tours d'un premier circuit Belle-Rive-autoroute Eau-Bleue-Midlands et un tour d'un second circuit plus long ( Belle- Rive - autoroute - Riche-en-Eau - Cluny - Midlands) qui comprenait la principale difficulté du jour, la montée de Cluny.

Si le premier tour du circuit initial a davantage été un round d'observation, les choses ont commencé à s'activer dans le second. Christopher Lagane place une attaque dans la descente à Midlands et prend une petite avance. Toutefois, réalisant que la ligne d'arrivée est encore loin et que des adversaires roulaient derrière, il a levé le pied. Il n'était pas question de répéter la même erreur que lors d'une édition des championnats à Sorèze il y a deux ans quand il s'était cramé seul aux avant-postes.

Une fois que le groupe de poursuivants revient sur Lagane, ce sont ses deux coéquipiers, Hanson Matombé et Thibault d'Unienville qui se font la belle. Ils sont suivis de Yannick Lincoln et Alexandre Mayer. « Je voulais prendre la dernière roue, mais Aurélien (de Comarmond) ne voulait pas rouler parce qu'il disait avoir mal à la jambe», indique Lagane. Du coup, le champion en titre se retrouvait piégé.

Devant, Lincoln et Mayer collaboraient pour creuser l'écart tandis que Matombé et d'Unienville ne prenaient pas de relais vu que leur leader était en chasse derrière. Au pied de la montée de Cluny, celui-ci comptait 45 secondes de retard. Il grappilla du temps dans la bosse et revint d'abord sur Lincoln qui commençait à faiblir et ensuite sur Matombé qui lui apporta son aide quelques kilomètres durant. On retrouvait alors deux hommes aux avant-postes : Mayer et d'Unienville.

Lagane finit par faire la jonction avec ce duo à Bananes.

Cette configuration de course ne changea pas jusqu'à un cafouillage à Vuillemin. On indiqua aux trois hommes de tête qu'ils s'étaient trompés de parcours, mais en revenant sur leurs pas, ils virent arriver Lincoln et Matombé. Ils réalisèrent qu'ils étaient sur le bon tracé et firent demi-tour. Ce sont donc cinq hommes qui allaient se disputer la victoire à Côte-d'Or. Un peu avant l'arrivée, Matombé tenta une ultime attaque en solo mais fut repris. Ce sont Lagane, Mayer, Lincoln et d'Unienville qui se livrèrent bataille dans le sprint final. Le premier nommé résista à ses adversaires et pouvait savourer un nouveau doublé en passant la ligne d'arrivée. Mayer se contenta de la deuxième place devant Lincoln et d'Unienville.

Par ailleurs, la course des féminines de plus de 17 ans a souri, comme attendu, à Kimberley Lecourt de Billot qui signe également le doublé CLM-course sur route. Elle arborera donc le quadricolore national lors de toutes ses courses sur l'UCI World Tour dorénavant. Les autres titres de champions sont revenus à William Piat (U23 homme), Samuel Dupuy (junior homme), Thomas Harel (cadet), Loïc L'Entêté (passcycliste) et Heroan Lutchman (pass-cycliste U23).

Impressions : Christopher Lagane (champion élite homme)

: «Je n'ai pas trop de mots. Je croyais que c'était perdu parce qu'à un certain moment j'étais un peu piégé. Quand Alex (Mayer) et Yannick (Lincoln) ont vu qu'ils avaient 10 secondes ils ont roulé à bloc pour essayer de m'éliminer. J'avais Thibault (d'Unienville) et Hanson (Matombé) devant. Je ne me suis pas posé de questions, je savais qu'il fallait rouler à bloc et en plus, j'étais seul. J'ai fait une grosse partie du parcours en mode contre-la-montre.

Il fallait arriver au pied de la bosse de Cluny avec le moins de retard possible. Je crois qu'il y avait 45 secondes de retard et je savais qu'il était possible de revenir mais de là à gagner, je n'y croyais pas du tout. Au final, quand je lance le sprint, j'arrive à résister. C'est une superbe victoire. Heureusement que je me suis battu jusqu'au bout. Comme, il ne faut rien lâcher.»

Kimberley Lecourt de Billot (championne féminine plus de 17 ans)

: «Je n'ai jamais fait de doublé avant. C'est spécial. Je suis vraiment heureuse d'avoir eu l'opportunité de venir d'Europe parce que c'est compliqué de quitter mon équipe. Mais c'est important pour moi de porter les couleurs du pays. Je suis vraiment contente. Il pleuvait du début à la fin du parcours, ce qui n'était pas idéal. Je suis contente que l'on ait pu avoir quelques filles au départ parce que ce n'est pas évident. C'est un parcours que l'on ne faisait pas auparavant.

C'était le plus souvent le circuit de Sorèze que je trouve répétitif et ennuyeux. Celui-ci est quand même mieux. En ce moment, je suis à bloc à l'entraînement, ma prochaine course est le Giro d'Italia qui est un objectif important et ensuite, il ne me restera que deux semaines avant les Jeux olympiques.»