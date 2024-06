Ile Maurice: Paul et Virginie un classique à lire et relire

Une collection de 165 éditions de «Paul et Virginie». Le Château Labourdonnais abrite désormais la précieuse collection d'ouvrages rares de Philippe Lenoir. Il a souhaité rendre ces livres accessibles au plus grand nombre.

Depuis sa première publication en 1788, Paul et Virginie, les célèbres personnages du roman de Bernardin de Saint-Pierre, font partie de notre histoire. Au fil du temps, les prénoms des infortunés ont été attribués à des restaurants, hôtels et écoles et ont dépassé nos frontières. Disposant d'une belle collection de 165 livres, de diverses maisons d'édition, consacrée à Paul et Virginie, Philippe Lenoir, collectionneur et écrivain, a voulu que ce soit le Château de Labourdonnais à Mapou qui en dispose.

Ainsi, un espace bibliographique consacré à Paul et Virginie est désormais ouvert au visiteur au Château de Labourdonnais. L'inauguration a eu lieu la semaine dernière

«Philippe Lenoir nous a approchés avec cette collection bibliographique. Cela nous a intéressés car ce sont des personnages qui ont fait le tour du monde. C'est une très belle collection contenant des livres rares à l'instar des premières éditions. Avec toutes les lectures que nous pouvons faire sur internet, nous pouvons dire que ces livres sont de véritables objets d'art», explique Bernard Maurice, conservateur du musée du Château Labourdonnais.

Outre la collection de Philippe Lenoir, l'espace bibliographique contient aussi une iconographie composée notamment de gravures et de plans représentant l'île de France à l'époque de Paul et Virginie.

L'espace invite à une incursion dans l'univers de Paul et Virginie. Les livres en vitrine côtoient des lithographiques historiques, des cartes anciennes, des estampes illustrant des scènes emblématiques, ainsi que des objets divers tels que des assiettes anciennes, des plaquettes pour lanterne et des timbres à l'effigie des personnages.

De son côté, Philippe Lenoir explique que cela fait 40 ans qu'il collectionne les éditions Paul et Virginie. «J'ai fait le tour de la collection. J'ai eu les plus jolies éditions. Mon papa avait commencé la collection avec quelques éditions et au fil des années je l'ai agrandie. Je suis arrivé à 165 volumes. Il y a des collectionneurs privés qui m'ont approché, mais je ne voulais pas que cela finisse dans une bibliothèque chez un particulier. Je voulais faire bénéficier cette collection au plus grand nombre.» Au Château de Labourdonnais, il est rassuré que tous les publics y auront accès, aussi bien les écoliers que les touristes. «Cela fait partie de notre patrimoine culturel.»

Cette collection comprend plusieurs livres rares. Des livres qui, «à l'époque, valaient quatre sous mais qui sont aujourd'hui quasiment introuvables», explique Philippe Lenoir. Parmi eux : Études de la nature de Bernardin de Saint-Pierre de 1784. C'est en 1788 qu'il a publié le quatrième volume des Études de la nature en y incorporant l'histoire de Paul et Virginie, ajoute le collectionneur. Cela fut un tel succès qu'il publia en 1789 Paul et Virginie en édition séparée sur trois papiers différents, «un pour les riches, un pour la classe moyenne et un autre pour les plus pauvres. C'est très rare de trouver une collection avec les trois papiers différents. Ils figurent tous dans la collection».

Elle comprend aussi des tirages numérotés avec peu d'exemplaires. On y trouve aussi un autre livre rare qui a été imprimé à Maurice en 1749, explique Philippe Lenoir. Ces livres, certains tout petits et d'autres volumineux, racontent tous l'histoire de Paul et Virginie en mettant en avant l'île Maurice, alors connue comme l'île de France.

L'exposition de cette collection est permanente. Elle permet aux visiteurs de mieux comprendre l'impact que cette histoire au fil des siècles.