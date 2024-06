Ile Maurice: Une nuit avec DJ NYK, le king of remix

Le DJ et producteur de musique indien Nikhil Sahni, plus connu comme DJ NYK, sera aux platines au Club Med de Pointe-aux-Canonniers le samedi 29 juin, à partir de 18 heures. Ce spectacle en plein air combinera de la house et de la world music, fusionnant des sonorités européennes et orientales. La soirée Electro Beach est proposée par GravityXero.

Nikhil Sahani a commencé sa carrière à 17 ans et est rapidement devenu une figure montante de l'industrie musicale. Connu pour son énergie débordante, DJ NYK excelle dans la fusion des rythmes de Bollywood avec de la musique électronique, ce qui lui a valu le titre de king of remixes.

Sa collaboration avec Akon sur la chanson Chammak Challo extrait du film Ra.One, avec Shah Rukh Khan, a été largement acclamée et figure sur la bande originale d'un jeu PS3. Son premier album, The Journey, sorti en 2010, a lancé une carrière prolifique. Il compte plus de 500 titres à son actif. Son tube Lift Teri Bandh Hai a augmenté sa renommée en Inde.

DJ NYK est le seul artiste à avoir remporté le titre de Best Bollywood DJ ACV en 2012, 2013 et 2016. Il a également produit des remix pour 19 films bollywoodiens.

D'autres DJ se produiront lors de la soirée Electro Beach, notamment Vanessa, l'une des rares DJ féminins de la scène électro locale, DJ Rain, les Cosmik Brothers, un duo formé par Rookshay Seetaloo et Girish Dabidin, les Bombay Nighters, DJ Smartine et DJ Emran.

Ajay Deora, directeur de Ticketbox.mu & GravityXero affirme: «avec le charismatique DJ NYK en tête d'affiche, nous sommes convaincus que cette garden-party sera exceptionnelle.»