Cote d'Ivoire: Promotion d'un espace numérique sécurisé - Beugré Mambé lance la campagne nationale #En Ligne Tous Responsables

Le Premier ministre, Robert Beugré Mambé a procédé, le lundi 24 juin 2024 à Abidjan, au lancement officiel de la campagne nationale #En Ligne Tous Responsables pour un environnement digital respectueux et sécurisé. Ce en présence de Sem Davis Jessica Ba, l' ambassadeur des Usa en Côte d'Ivoire.

Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la promotion d'un espace numérique sûr et respectueux pour tous les Ivoiriens, vise à engager la lutte contre la désinformation et à protéger les citoyens en ligne.

Pour le Premier ministre, les canaux numériques ont révolutionné notre manière de communiquer et d'interagir mais ont induit de nouveaux défis. Il s’agit, à l’en croire, de la désinformation qui constitue une menace insidieuse et compromet la stabilité de nos sociétés, fragilise les fondements de notre démocratie.

Outre nos valeurs sociales, ce fléau, a-t-il poursuivi, menace notre souveraineté, déstabilise nos économies, et affaiblit notre position sur la scène internationale.

Robert Beugré Mambé a assuré que le gouvernement a pris des mesures concrètes dont l’initiative nationale #En Ligne Tous Responsables pour protéger notre espace numérique

Juste avant, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a souligné que cette campagne vise à éduquer, sensibiliser le public à l'importance d'une utilisation responsable des outils numériques.

Dans un monde de plus en plus connecté, la Côte d’Ivoire prend les devants dans la lutte contre la désinformation numérique. Selon lui, le slogan « Stop au sorcier numérique » résonne comme un appel à l’action, invitant chaque citoyen à participer activement à la lutte contre la désinformation. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a insisté sur l’aspect collaboratif de cette initiative. « Le succès de cette campagne repose sur la participation active de tous les citoyens et partenaires. Ensemble, nous pouvons créer un environnement numérique plus sûr, vertueux et fiable », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Jessica Davis BA, l ambassadeur des États-Unis, a, exprimé son enthousiasme quant à cette collaboration. « Nous avons hâte de commencer ce travail important avec la Côte d'Ivoire et de collaborer à des projets pertinents. Ensemble, nous construirons une société plus résiliente et mieux informée pour la paix et la prospérité de notre peuple », espère-t-elle.