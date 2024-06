Angola: De nouvelles études sont en cours pour réhabiliter le périmètre irrigué de Matala

Matala — Vingt-deux ans après la première requalification, une étude de faisabilité est en cours pour préparer le projet de nouvelle réhabilitation de toutes les infrastructures du périmètre irrigué de Matala, province de Huila.

Parmi les infrastructures figurent le canal d'irrigation de 42 kilomètres de long, le plus grand du pays, l'usine de concentré de tomates située dans la municipalité de Capelongo et les chambres de conservation de la production agricole.

L'étude est menée par la société Sirius Consultant BRL et a le soutien financier de l'Alliance française pour le développement, dont l'objectif est d'améliorer les niveaux de production dans le périmètre actuellement estimé à 40 mille tonnes de produits divers.

Selon le consultant de l'entreprise, João Kawendji, des spécialistes de Sirius Consultant BRL et des techniciens du ministère de l'Agriculture et des Forêts ont visité les plus de quarante kilomètres du canal qui couvre près de 11 mille hectares et ont contacté les producteurs, dans le but de récolter toutes les données et s'informer sur la réalité des infrastructures.

Les résultats préliminaires des interventions qui peuvent être réalisées ont été présentés aujourd'hui lundi, lors d'un atelier, avec la participation des producteurs et parmi les suggestions, figurent la construction de cinq kilomètres supplémentaires d'extension du canal et la réhabilitation de l'usine de conservation de la tomate, propositions qui seront incluses dans le projet, selon João Kawendji.

Construit en 1950 et réhabilité en 2002, grâce à des fonds publics, le périmètre irrigué de Matala dispose d'un canal de 42 kilomètres de long qui irrigue 11 mille hectares, dont la production annuelle est fixée à 40 mille tonnes de produits agricoles divers.