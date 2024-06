Angola: Le Président de la République accorde une audience au maire adjoint de Hampton

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a accordé lundi une audience à au maire adjoint de Hampton, des États-Unis d'Amérique, James Gray.

Le responsable américain fait partie d'une délégation de 24 membres de la famille Tucker, connue pour son influence et son héritage dans les Hamptons, descendants d'Angolais de la province de Malange.

Le maire adjoint James Gray était accompagné de son épouse Dana Gray, ainsi que de Wanda Tucker et de son frère Vincent Tucker.

Au cours de la réunion, diverses initiatives ont été discutées en vue de renforcer les liens culturels et économiques entre les États-Unis et l'Angola.

L'un des principaux points de la discussion a été la proposition de créer un partenariat de villes jumelles entre Hampton, Virginie et Malanje.

L'objectif de ce partenariat est de promouvoir les échanges culturels qui rapprocheront encore plus les peuples angolais et américain, permettant ainsi une meilleure compréhension et collaboration entre les deux nations.

La délégation a également parlé des possibilités d'accroître les investissements américains en Angola. Des stratégies ont été discutées pour encourager les entreprises américaines à investir dans divers secteurs de l'économie angolaise, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois dans le pays.

L'ambassade des Etats-Unis s'est engagée à soutenir ces initiatives et pense que la collaboration entre Hampton Roads et Malanje apportera des avantages significatifs aux deux communautés.

La famille Tucker se rend fréquemment en Angola depuis 2022. Elle est en contact avec les autorités angolaises pour renforcer les liens culturels, sociaux et économiques entre les Hamptons et l'Angola, ainsi que promouvoir la collaboration et les échanges entre les deux régions.