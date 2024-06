Sénégal: Ziguinchor - Le nouvel évêque dit avoir 'bien mesuré le poids de cette charge'

Ziguinchor — Le nouvel évêque de Ziguinchor (sud), Monseigneur Jean Baptiste Valter Manga, a déclaré lundi avoir "bien mesuré le poids de cette charge", soulignant qu'il compte s'appuyer sur les forces vives du Diocèse, l'Etat et les autres communautés religieuses du pays pour réussir sa mission.

Le vicaire de la paroisse du Bon pasteur d'Enampore, Mgr Jean Baptiste Valter Manga, nommé évêque du Diocèse de Ziguinchor par le Pape François, dit avoir bien mesuré le poids de cette "charge".

La nomination du vice-recteur du Grand séminaire Notre-Dame de Brin a été rendue publique jeudi dernier par le Vatican par le biais d'un communiqué.

"Ziguinchor est un Diocèse important dans notre pays, partageant avec le Diocèse de Kolda, une situation fortement marquée par ce qui est appelé conflit casamançais", a rappelé Mgr Manga lors d'un point de presse.

Pour mener cette mission, le nouvel évêque compte d'abord sur les forces vives du Diocèse de Ziguinchor, les prêtres, les religieux et religieuses les fidèles laïcs.

"Je voudrais aussi compter sur l'Etat et nos frères et soeurs des autres religions, nos frères musulmans et ceux des religions de terroir puisque nous sommes tous embarqués dans un même destin qui est celui de notre pays le Sénégal ", a-t-il ajouté.

Revenant sur les "nombreuses actions et les nobles initiatives prises par ses prédécesseurs au profit des diocésains", le nouvel Evêque du Diocèse de Ziguinchor a promis de poursuivre ce long chemin pour le plein épanouissement de ses diocésains dans la foi.

%

Il a promis "une communion priante" et une collaboration avec les autorités administratives, civiles, militaires, religieuses et coutumières pour dit-il, "un Sénégal prospère et pacifié".

"Sa Sainteté le Pape François m'a nommé Evêque de Ziguinchor et cette nomination a été rendue effective jeudi 20 juin à 10 heures à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue ici à Ziguinchor", a-t-il rappelé.

Mgr Jean Baptiste Valter Manga rappelle avoir été nommé Evêque de Ziguinchor après Mgr Paul Abel Mamba, transféré le 4 novembre 2021 par sa Sainteté le Pape François, au Siège épiscopat du Diocèse de Tambacounda.

Il a remercié le nonce Apostolique au Sénégal Mgr Valdemar Sommertag qui a conduit toute la procédure de sa nomination.

Par rapport à son ordination et son installation officielle à la tête du Diocèse de Ziguinchor, Monseigneur Jean Baptiste Valter Manga a rappelé qu'il y avait deux étapes dans le processus de nomination d'un Evêque.

"Après l'étape de la nomination suit celle du Sacre et d l'installation sur le Siège épiscopat. Du point de vue du droit, l'ordination se fait trois mois après la nomination. Ce qui nous amènerait au mois de septembre 2024", a-t-il fait savoir.

Mais, à l'en croire, "les conditions climatiques et les préoccupations de diocésains en cette période rendrait difficile l'organisation d'un tel événement". Raison pour laquelle il dit avoir sollicité par le Nonce, une dérogation. "Et, nous attendons la réponse effective", informe Mgr Manga.

En attendant son ordination et son installation, Mgr Fulgence Coly continue d'administrer le Diocèse de Ziguinchor, a-t-il dit.

Agé de 52 ans, Mgr Jean Baptiste Valter Manga, natif d'Oussouye (sud) a suivi des études de théologie au Grand Séminaire de Sébikotane (1995-2000), après un cursus de philosophie au Séminaire philosophique de Brin (1993-1995), indique le diocèse de Ziguinchor dans un communiqué transmis à l'APS.

Il fait savoir que le religieux a aussi obtenu "une licence en théologie biblique au Collège des Bernardins (Paris), en 2009, et un doctorat en ethnologie et anthropologie à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS (Paris), en 2015".

Ordonné prêtre le 20 décembre 2000, il a occupé les fonctions de professeur de mathématiques et de sciences naturelles au petit séminaire de Ziguinchor et responsable de la commission des vocations (2000-2006).