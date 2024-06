Congo-Kinshasa: Des acteurs de la société civile pour un agent de carrière de service à la tête de la CENI

Des acteurs de la société civile ont plaidé, le week-end dernier, pour qu'un agent de carrière de service soit porté à la tête de la CENI.

Ils l'ont exprimé à l'issue des journées sociales du Centre d'études pour l'action sociale, tenues à Kinshasa.

Ces acteurs non étatiques ont souhaité que l'organisation des élections soit confiée au ministère de l'Intérieur et non aux politiques.

Ils ont également recommandé la suppression du parrainage du président de la centrale électorale par les confessions religieuses.

Pour le Directeur du Centre d'études pour l'action sociale (CEPAS), Alain Nzadi-a-Nzadi a indiqué qu'à travers ces recommandations, ils veulent apporter des solutions aux insuffisances des récents cycles électoraux en RDC.

Il a également dénoncé le danger qu'il qualifie de privatisation ou de confiscation de la démocratie par un cercle restreint au pouvoir, laissant la majorité des Congolais dans la misère.

« Devant ce danger de privatisation ou de confiscation de la démocratie par les tenants du pouvoir, les acteurs socio-politiques ont décidé de renforcer la participation citoyenne entre les cycles électoraux, de raviver les valeurs et les normes démocratiques, de renforcer la justice sociale, de plaider pour que la bancarisation des fonds alloués à la CENI permette une meilleure traçabilité des décaissements », a fait savoir Alain Nzadi-a-Nzadi.

Ces activistes de droit de l'homme ont en outre appelé la responsabilité collective pour un engagement citoyen plus efficace, de supprimer la pratique de la suppléance et en cas d'empêchement de l'élu, le remplacer par le second dans l'ordre, d'interdire le vagabondage des postes pour décourager les cumulards.

Selon eux, après chaque cycle électoral, c'est la même situation, à savoir: mainmise des politiques sur la CENI, dont l'indépendance, disent-ils, s'est vidé de son contenu.

Ils ont déploré le tripatouillages, l'absence d'inclusivité et de transparence dans l'organisation des élections en RDC.

Placées sous le thème : « Raviver le rêve démocratique en RDC », ces journées sociales du CEPAS édition 2024 ont été coorganisées par l'Université Loyola du Congo, le Centre de recherche Ebuteli et le Centre d'action pour dirigeants et cadres d'entreprises au Congo (CADIDEC).