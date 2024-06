Congo-Brazzaville: Ministère des Hydrocarbures - Des cadres et agents en formation dans la ville océane

Afin d'avoir une relève compétente, dynamique et rassurée, le ministère des Hydrocarbures a organisé une formation sur les contrats pétroliers à l'endroit de ses cadres et agents, qui va s'étendre jusqu'au 28 juin pour la première phase et du 1er au 17 juillet pour la seconde.

C'est sur le thème " Initiation amont-aval pétrolier-gaz et à l'économie de la chaîne pétrolière et gazière" que se tient le séminaire de renforcement des capacités des cadres du ministère des Hydrocarbures. Cette démarche s'inscrit dans le vaste programme de formation pluriannuelle envisagé en 2021 par Bruno Jean Richard Itoua, ministre des Hydrocarbures, afin de renforcer les capacités opérationnelles des ressources humaines de son ministère en vue de réduire la symétrie et, bien entendu, pour combler les déficits de connaissances et d'aptitudes pendant les négociations, le suivi et le contrôle des contrats entre l'Etat congolais et les opérateurs pétroliers.

Ces formations sont prodiguées par des cabinets locaux qui sont à pied d'oeuvre dans la transmission de compétences en vue d'accompagner non seulement le programme du ministère des Hydrocarbures mais également de permettre à ces agents de mettre en pratique les nouvelles connaissances pour le bon fonctionnement de leurs services.

En lançant les travaux, Rachel Ndolou, conseillère du ministre des Hydrocarbures, a rappelé que la formation ou le renforcement des capacités est la base de la formation et même de la gestion d'une carrière des agents et des cadres. Ainsi, pour ces différentes sessions de formation, elle a sollicité une assiduité constante dans la participation au cours, mais également beaucoup de discipline et de courtoisie entre les apprenants et les formateurs. « Cette formation demeure inclusive et locale, la première table ronde sur le contenu local dans le secteur pétrolier et gazier au Congo, organisée à Brazzaville les 14 et 15 mars 2024, nous conforte dans cette vision de travailler avec les cabinets locaux de formation », a-t-elle dit.

%

Cette session est centrée sur trois axes majeurs, à savoir la formation initiale destinée aux nouveaux cadres et agents mis à la disposition du ministère des Hydrocarbures, en vue de maîtriser l'essentiel des activités sur toute la chaîne pétrolière et gazière, la formation thématique ou spécialisée pour les cadres et agents dans les domaines spécifiques et enfin la formation managériale réservée aux managers, aux conseillers ainsi qu'aux directeurs généraux et centraux.

Notons que dans le cadre du contenu local, cette activité donne l'opportunité aux agents du ministère des Hydrocarbures de se former sur tout le processus du pétrole, partant de la recherche, de l'exploration jusqu'au développement, l'exploitation, l'abandon et bien évidemment la mise en état des lieux sur lesquels les exploitations ont eu lieu.