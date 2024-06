Congo-Brazzaville: Hôpital de référence de Bacongo - Des kits de nutrition pour des nouveau-nés

A travers la marque Cristal, la société Ragec a fait un don, le 24 juin, des produits de protection, de nutrition et de prise en charge des nouveau-nés pensionnaires de l'hôpital de Bacongo. Leurs mamans ont également reçu des packs d'eau et certains produits nécessaires pour épanouissement.

Les "Kits de maternité Cristal", c'est le premier projet santé que la marque Cristal vient de réaliser. En association avec des sages-femmes, des hôpitaux, des pédiatres et des maternités publiques et privées, cette initiative vise directement des jeunes mères. Elle apporte du matériel nécessaire aux premiers soins du nouveau-né. Le don est composé de carnets, biberons, bavoirs, packs d'eau minérale, des T-shirts, des bracelets en silicone et une subvention des frais d'accouchement. Le personnel soignant a également reçu des ordonnanciers, des packs d'eau minérale et autres produits.

Les femmes bénéficiaires ont salué l'initiative et espèrent que ces lots vont contribuer au bien-être de leurs enfants puisque le lait en poudre, France lait, a également participé à cette campagne de remise des dons. La directrice générale de l'hôpital a abondé dans le même sens pour souhaiter la pérennité de cette opération. « Merci à notre partenaire Ragec qui a choisi notre hôpital, particulièrement la maternité. C'est une bonne initiative pour les enfants et les nourrissons. Nous souhaitons que cela se réalise dans tous les hôpitaux du Congo », a déclaré le Dr Carmel Matoko Miambanzila, directrice générale de l'hôpital.

Selon la responsable communication de Ragec, Marie-Christiane Lecombat, cette opération va s'étendre dans plusieurs hôpitaux des zones rurales et urbaines. « Notre objectif est d'accompagner la nutrition de l'enfant qui vient de naître, qu'il grandisse avec une eau minérale et naturelle Cristal, tant pour l'hydratation de la mère qui allaite que pour la préparation du biberon. Nous irons dans d'autres hôpitaux de Brazzaville, des autres villes et des zones rurales », a-t-elle indiqué.