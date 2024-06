Congo-Brazzaville: AUF-Congo - Les étudiants planchent sur les techniques de recherche d'emploi

Le bureau national de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) au Congo a organisé, du 20 au 22 juin à Brazzaville, un atelier de rédaction d'un curriculum vitae (CV) et d'une lettre de motivation capables d'ouvrir les portes du marché de l'emploi aux étudiants bénéficiaires de la formation tenue sous l'égide du Pr Edouard Ngamoutsika, représentant de l'AUF-Congo.

L'atelier d'écriture « Rédiger un CV attrayant et une lettre de motivation convaincante » s'inscrit dans le cadre des activités du deuxième trimestre du bureau national de l'AUF-Congo. « C'est une activité qui relève du centre d'employabilité francophone. Les étudiants qui demain seront à la recherche d'un emploi doivent être en mesure de rédiger un Cv et une lettre de motivation qui puissent convaincre l'employeur et déclencher leur recrutement. Cet atelier d'écriture leur a donné les outils nécessaires pour y parvenir », a expliqué le Pr Edouard Ngamoutsika, représentant de l'AUF-Congo.

Par ailleurs, Patherson Mouckaulho, un des formateurs, a abondé dans le même sens. Selon lui, l'atelier a obéi à la nécessité de résorber les difficultés liées au fait que les étudiants à la recherche de l'emploi ne savent pas comment s'y prendre dans la rédaction du CV et de la lettre de motivation. « L'atelier dans son aspect théorique et pratique a porté, entre autres, sur les éléments importants à mettre en exergue dans la rédaction de ces deux documents en vue de convaincre l'employeur ou le recruteur ; les principes directeurs de rédaction », a-t-il indiqué. Il a fait constater que nombre d'étudiants écrivent des CV et lettres de motivation génériques parfois sans tenir compte de l'annonce d'emploi, des attentes de l'entreprise, de l'étude de l'offre à laquelle ils postulent.

%

Plus d'une trentaine d'étudiants des universités et instituts membres de l'AUF ont pris part à cet atelier. Silas Trésor Ikounga-De-Nganga, étudiant à la Faculté des lettres, arts et sciences de l'Université Marien-Ngouabi, a reconnu que cet atelier est une valeur ajoutée dans son devenir professionnel. De son côté, Lehanna Matondo, étudiante à la Faculté des sciences et techniques de la même université, s'est dite satisfaite d'avoir maîtrisé les outils pouvant aider à déclencher un entretien avec un employeur à travers un CV et une lettre de motivation avant de le convaincre éventuellement en vue de décrocher un emploi.

Cet atelier d'écriture n'est pas la dernière activité inscrite dans l'agenda du bureau national de l'AUF-Congo. Le Pr Edouard Ngamoutsika a, en effet, annoncé la tenue d'autres ateliers sur les thèmes « Administrez vos bases de données SQL » du 24 au 26 juin courant ; « Maîtrisez les outils numériques liés à l'éducation », du 27 au 29 juin. D'autres ateliers porteront sur la levée de fonds, la semaine de l'étudiant entrepreneur dans le cadre de l'écosystème entrepreneurial pour les jeunes. Des occasions à saisir pour les étudiants souhaitant mettre à jour leurs connaissances dans ces domaines.