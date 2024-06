Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Juin 2024

Bénin : Tensions Cotonou-Niamey - Deux anciens présidents béninois tentent de venir en aide à Patrice Talon

Alors que les relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger sont au plus bas, deux anciens présidents béninois tentent de rattraper le coup. En effet, les présidents béninois, Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo ont décidé de voler au secours de Patrice Talon en ce qui concerne la crise entre Niamey et Cotonou. Les relations entre les deux voisins de l’Afrique de l’Ouest sont au point mort depuis le coup d’État militaire au Niger qui, a renversé Mohamed Bazoum. ( Source : aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Présidentielle 2025 - Plus de 52% des internautes pensent Ouattara acceptera d'être candidat (Sondage)

52,50% d'internautes ayant participé à un sondage lancé le 17 juin 2024 par Abidjan.net sur la question de la candidature ou non d'Alassane Ouattara, le président ivoirien à la présidentielle de 2025, pensent que celui-ci acceptera l'invitation faite par son parti à se porter candidat à cette élection contre 34,45% qui pensent le contraire. En effet, sur un total de 2543 votants au soir du vendredi 21 juin 2024, 1335 ont voté oui, soit 52,50% contre 876 votants, soit 34,45% qui pensent que le chef de l'Etat n'acceptera pas l'appel lancé par son parti à être candidat à la présidentielle de 2025.Dans ce sondage, 332 participants, soit 13,06% ont voté « Sans avis ». (Source : abidjan.net)

%

Burkina Faso : Visite d’amitié et de travail - Le Président Assimi GOÏTA à Ouagadougou ce mardi

Le Président de la République du Mali, le Colonel Assimi GOÏTA va séjourner le mardi 25 juin à Ouagadougou dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail. C’est ce qu’a informé le service de communication de la Présidence du Faso, le 24 juin 2024. C’est la première visite du Président GOÏTA au Burkina Faso. Et, au cours de son séjour, les deux chefs d’Etat vont revisiter l’excellente relation de coopération qui existe entre la République du Mali et le Burkina Faso. Le Chef de l’Etat malien et le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE échangeront notamment sur les défis de la lutte contre le terrorisme et ceux liés au développement socioéconomique et à la quête d’une souveraineté totale de leurs pays respectifs. (Source : Burkina 24)

Maroc : Aide médicale destinée à la population de Gaza- Le Roi Mohammed VI ordonne l’envoi de 40 tonnes de produits médicaux

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, a donné ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide médicale, destinée à la population palestinienne de Gaza. Rapporte une note à la presse reçue de l’Ambassade du Maroc à Abidjan.Cette aide ordonnée est composée de 40 tonnes de produits médicaux contenant, notamment, des dispositifs pour la prise en charge des brûlures, et des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité. Ces produits médicaux concernent aussi bien les adultes que les enfants en bas âge.( Source : allafrica.com)

Sénégal : Hadj 2024- 78 pèlerins testés positifs au SARS-CoV-2 dont 36 cas confirmés par Pcr

Suite aux nombreux cas de décès non élucidés enregistrés lors du pèlerinage et du retour de pèlerinage dans certains pays, le ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas) a renforcé son dispositif de surveillance sanitaire aux frontières en mettant en place à CAI BD, une équipe de dépistage volontaire ou symptomatique de syndromes grippaux des pèlerins au retour des lieux Saints de l'Islam, à la recherche de cas de Covid-19, en collaboration avec l'IRESSEF. Sur les 124 tests de diagnostic rapide (Tdr) réalisés sur les pèlerins à leur arrivée à l'aéroport, 78 cas ont été détectés positifs au SARS-CoV-2 dont 36 cas confirmés par Pcr. (Source : adakar.com)

Gabon : Bac 2024/Bourses- La Turquie pour décongestionner les universités gabonaises

Dans un communiqué officiel, la Direction générale de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) informe les bacheliers 2024, désireux de poursuivre leurs études supérieures en Turquie que l’université d’Etat d’Udulag de la république de Turquie a débuté, depuis le 10 juin dernier, les admissions des candidats internationaux. Les inscriptions qui s’achèvent déjà ce mardi 25 juin, le sont au titre de l’année académique 2024 -2025. Ils ne seront encore pas moins de 20 000 candidats, à l’issue des épreuves du deuxième groupe du baccalauréat 2024, à postuler pour l’entrée dans les universités et grandes écoles locales, d’autant qu’à l’issue des épreuves du premier groupe, publiés samedi dernier, (bac général, technologique et professionnel confondus), ils sont 22 374 admis et admissibles, selon les chiffres publiés samedi même sur con compte Facebook par le ministre de l’Education nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq. (Source : alibreville.com)

Centrafrique : Corruption en milieu judiciaire – des magistrats discutent avec des jeunes du 8ème arrondissement de Bangui

La corruption en milieu judiciaire fait l’objet de débats dans plusieurs arrondissements de Bangui. Des échanges initiés par le ministère de la Justice dans les maisons de jeunes de la capitale. Ils s’inscrivent dans le cadre de la campagne initiée contre la corruption. La première rencontre a eu lieu avec les jeunes du 8e arrondissement. De nombreux jeunes ont répondu présents à ce rendez-vous d’échanges sur la cause de méfiance de la population vis-à-vis de la justice centrafricaine. (Source : abangui.com)

Niger : Début des examens du CFEPD Session 2024 - Plus de 400.000 candidats en lice

La ministre de l’éducation nationale, de l’alphabétisation, de l’enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Mme Elisabeth Shérif a procédé, ce lundi 24 juin 2024 à l’Ecole Diori de Niamey, au lancement officiel des épreuves écrites des examens du Certificat de Fin d’Etudes du Premier Degré (CFEPD Session 2024). Ils sont au total 403.977 candidats sur l’ensemble du territoire national à être autorisés à subir ces examens. La région de Niamey compte 43.684 candidats. En procédant au lancement de ces épreuves, la ministre de l’éducation nationale a tout d’abord remercié et félicité les enseignants et les enseignantes qui ont tenu les élèves tout au long de l’année et qui n’ont pas cessé de ménager leurs efforts pour préparer les candidats. (Source : aniamey.com)

Guinée : Procès du 28 septembre- Les avocats de « Toumba » entament leurs plaidoiries aujourd’hui

Le procès du massacre du 28 septembre 2009 se poursuit ce lundi, 24 juin 2024, devant le tribunal criminel de Dixinn (délocalisé à la cour d’appel de Conakry). Mais après la clôture des plaidoiries des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara cet après-midi, l’audience a été renvoyée à demain (mardi) pour le début des plaidoiries des avocats du commandant Aboubacar Diakité alias « Toumba ». Ces plaidoiries seront ouvertes par Me Paul Yomba Kourouma, mais cet avocat est un peu souffrant depuis le weekend dernier. En tout cas, c’est l’argument brandi par son confrère, Me Lancinet Sylla, pour solliciter du tribunal un renvoi d’audience. (Source : guineematin.com)