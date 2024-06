Sénégal: ONU femmes et Free signent un partenariat pour promouvoir l'inclusion numérique des filles et des femmes

Dakar — ONU Femmes et l'opérateur de téléphonie mobile Free ont signé un partenariat pour "promouvoir l'inclusion numérique des filles et l'autonomisation économique des femmes au Sénégal", annonce un communiqué reçu lundi à l'APS.

"ONU Femmes et Free Sénégal ont signé un partenariat portant sur le financement de deux camps de codage par an (2025 et 2026) dédiés aux filles ainsi que l'accompagnement de la fédération des femmes actives dans la pêche à Kayar et de la coopérative des femmes et des jeunes semenciers", précise le texte.

Ainsi, à travers ce partenariat, ONU Femmes et Free Sénégal marquent "un pas significatif vers un avenir où l'égalité des sexes et les progrès technologiques vont de pair pour briser les stéréotypes de genre et promouvoir l'autonomisation et leadership des femmes et des filles", relève la même source.

"Le digital ouvre de nouvelles perspectives de développement dans tous les secteurs ouverts à l'innovation. Il est donc crucial de promouvoir activement l'inclusion numérique pour aller vers la réalisation des objectifs de développement durable", ajoute-t-elle.

En effet, en Afrique subsaharienne, le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) ne compte en moyenne que 30 % de femmes, explique ONU Femmes

Selon elle, "cette statistique met en lumière la nécessité pressante d'accroître les initiatives visant à renforcer la participation des femmes dans ces secteurs vitaux, créant ainsi les bases d'une société plus égalitaire et dynamique".

C'est pourquoi ONU Femmes, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, l'Union internationale des télécommunications, a lancé l'initiative "African girls can code initiative" (AGCCI) pour "renforcer la culture numérique et les compétences opérationnelles des jeunes filles dans les secteurs de l'innovation et des technologies de l'information et de la communication (TIC)".

A travers ses différents programmes, ONU Femmes renforce les capacités des femmes en termes de prise en main de l'outil digital.

"Les initiatives que nous comptons mener avec Free vont permettre aux femmes et aux filles d'acquérir un ensemble de compétences techniques et générales qui leur permettront de s'épanouir tant sur le plan professionnel que personnel", explique la coordinatrice du bureau ONU Femmes Sénégal, Djénaba Wane Ndiaye citée par le communiqué.

Le programme va permettre d'accompagner la fédération des femmes actives dans la pêche à Kayar ainsi que la coopérative des femmes et des jeunes semenciers.

"Notre conviction est que la technologie est le moteur qui propulsera le Sénégal vers une ère numérique prospère. Sur ce chemin qui mène au développement, personne ne doit être laissé en rade", selon le directeur de Free Sénégal, Mamadou Mbengue.