Cameroun: Une carte d'identité délivrée en 48 heures pour 10.000 francs CFA

Beaucoup de Camerounais trouvent que le nouveau tarif est disproportionné par rapport au pouvoir d'achat du citoyen moyen.

"Si un Camerounais moyen touche un salaire d'environ 40.000 francs CFA, débourser 10.000 francs CFA pour avoir une carte nationale d'identité, c'est énorme, je pense qu'on devrait revoir le coût à la baisse", soutient Triphine Cheumenang, responsable d'une billetterie à Yaoundé.

De nombreux jeunes dans le secteur informel, affirment que l'État n'assume pas ses responsabilités en augmentant le prix du timbre pour la délivrance d'un titre identitaire.

"Pourquoi 10.0000 francs CFA ? C'est trop, pour un Camerounais moyen qui se débrouille pour vivre, c'est son pays quand même, il n'a pas fait un concours pour être Camerounais, la carte nationale d'identité c'est quand même la base de la nationalité, on n'a pas à dépenser et à souffrir autant", estime Brice Arsène Malaga.

10% des frais des recettes issues sur la carte nationale d'identité vont être reversés à l'administration et 90% au prestataire technique qui va produire cette pièce officielle.

"C'est suicidaire et faire en sorte que ce soit le Camerounais ordinaire qui paie le partenaire c'est la preuve par trois que les caisses de l'État sont vides", lâche Emmanuel Kom, jeune chef d'entreprise.

Pour une autre frange de la population avec ce nouveau prix, l'essentiel est que la carte nationale d'identité soit délivrée en 48h. "S'il faut délivrer la carte nationale d'identité après 48h je crois que c'est une bonne solution, le problème ne se pose pas sur l'argent mais sur la disponibilité de cette pièce officielle, donc c'est une très bonne initiative", relativise Tony Bidja, jeune entrepreneur.

%

Un point de vue que partage Benjamin Mbassi, conducteur de moto taxi qui explique, "avant, on passait 5 ans, parfois 10 ans, pour avoir la carte nationale d'identité et lors des contrôles d'identité les gens dépensaient plus de 10.000 francs CFA durant toute cette période pour ne pas se faire interpeller, s'il faut débourser 10.000 francs CFA au lieu de 2800 francs CFA et que la carte est délivrée en 48h, c'est bon."

Pour l'opposant Maurice Kamto, ce nouveau prix du timbre de la carte nationale d'identité, est "une strangulation des Camerounais avec les impôts, taxes et droits de timbres."

Pour sa part, le 13 mai dernier, directeur général de la société en charge de mettre en place ce nouveau système d'identification a justifié le projet. "C'est un projet clé en main qui consiste à la construction de 68 centres ultra moderne à travers les 10 régions et les 58 départements en plus on va rénover 219 postes actuels d'identification on va mettre en place une structure moderne, tout va changer, il y aura une application en ligne pour dématérialiser, les prise de rendez-vous se feront en ligne et on va assurer aussi l'expédition de des cartes à travers tous les postes d'identification sur le territoire Camerounais", confie M Labinot Carreti.

Près de 12% de Camerounais sont concernés par la double voire la triple identité selon la police nationale.